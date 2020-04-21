Şekip Mosturoğlu: Maaş indirimi yapmayan futbolcu mağdur olur

Fenerbahçe eski Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı.

Mosturoğlu, futbolun içinden gelen bir hukukçu olarak liglerin tescilinden, futbolcu sözleşmelerine pek çok konuda önemli tespitlerde bulundu.

Tescil mi, iptal mi, maçlara devam mı?

En doğrusu, liglerin bir plan dahilinde sonlandırılmasıdır. Ama bu konuda önemli olan, yetkili tıp otoritelerinin ne düşündüğü. En geç mayıs ayının ikinci haftasında antrenmanların başlaması gerekir. Aksi halde liglerin iptali kaçınılmaz gözüküyor. Haziran-temmuz aylarında oynamanın futbolcuların sağlığı açısından risklerinin neler olacağını da iyi düşünmek lazım.

Yasal açıdan kulüpleri bekleyen problemler nelerdir?

Her ne kadar sözleşmelerin bitiş tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişse de maçların uzaması halinde sözleşmeler devam eder. Kiralık futbolcuların durumu sorun olmaz. Sözleşmesi bitip ‘Bosman Kuralları'yla serbest transfer için ön sözleşme imzalayanların durumu ise sıkıntılı. TFF düzenlemelerinde ulusal transfer için öngörülmeyen bu durum uluslararası transferlerde karşımıza çıkabilir. FIFA kuralları ile belirlenmiş 18 yaşından küçükler ile yapılabilen en uzun 3 yıllık, büyükler ile yapılan 5 yıllık sözleşmelerin sürelerinin aşılmasının yaratacağı problemler hiç düşünülmemiş. Transfer sürecinin başlayacağına dair planlama, aynı ligde yarışan kulüpler arasında yapılacak olası transferler sebebi ile ne gibi etkiler doğurabilir? Sözleşmeleri iradeleri dışında bir zorunluluk olarak uzayan futbolcuların motivasyonu nasıl sağlanabilir?

HARCAMALAR AZALACAK

Futbolda ne gibi değişimler olacak?

Futbol ekonomisi, en azından birkaç sezon, küçülecektir. Yayıncılar, sponsorlar, reklam verenler ve iş ortakları ne kadar zaman sonra eskisi gibi dönecek? Bilet, ticari ürün fiyatları normale ne zaman dönecek? Bu dönem, tüm kulüplerin büyük ölçüde tasarruf tedbiri alacağı, ücretlerin ve transfer harcamalarının azalacağı bir dönem olacaktır. Bir yandan da futbol izlenirliliğini geri kazandırmak gerekecek. Serbest oyuncu ve kiralama tercih edilecek. Öz kaynak düzeninden beslenen takımlar en az birkaç sezon sürecek olumsuz ekonomik yapı içinde ayakta kalabilecektir.

GÜÇLERİ YETMEZ!

Federasyon, yeterli çözüm analizlerini ortaya koyabildi mi?

Yapabilecekleri sınırlı. TFF elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu, tüm paydaşlar için geçerli. Ancak bu olay dünya çapında. TFF'nin de paydaşlarının da gücü, böyle bir krizi yönetmeye yetmez. Hükümet desteği gerekiyor. Ancak hükümetlerin öncelikleri hayati konular.

Futbolcu maaşı indirimi talepleri için uzlaşma şart mı?

İyi niyetli, dürüst, karşılıklı müzakere ile her şey mümkün. Bunun dışında tek taraflı ve futbolcunun açık rızasının olmadığı bir uygulamayı hukuken mümkün görmüyorum. İndirim konusunda en önemli konu sözleşme süresi. Uzun süreli sözleşmelerde uyarlamanın olabilirliliğini daha kuvvetli görüyorum.

3 YILDA VERİM ALIRIZ

Ülke futbolu olarak transfer düzeninden vazgeçip öz kaynaklarımıza dönmek en doğru hamle mi olacak?

Evet. Hatta bu bir seçenek değil artık mecburiyet haline gelecek. Futbol akademilerinin hızla devreye girdiği ve A takımları için futbolcu ürettikleri bir yapıya süratle dönüşmesi gerekiyor. Rezerv takım veya rezerv lig de bu çalışmalarını destekleyecektir. 3 yıl içinde ilk başarılı üretimlerini liglerimizde görmeye başlarız.

Bu kriz özelde Türk, genelde ise dünya kulüplerini çok olumsuz etkiler. Dünyanın en doğru mali yapısına sahip olduğu düşünülen Alman kulüplerinin bile büyük çoğunluğunu iflas noktasına götüren bu krizin Türk kulüplerini olumsuz etkilememesi düşünülemez. Alt ligleri ve amatör kulüpleri de düşündüğümüzde kestirilmesi mümkün olmayan büyüklükte mali sorunların ortaya çıkacağını düşünmek lazım…

YAYINCI KURULUŞ İYİ GÜNLERİ DÜŞÜNMELİ

Mosturoğlu, Digiturk'in ödemeleri durdurmasına tepki göstererek şunları söyledi:

“Sezon başında yayıncı kuruluşun lehine, sözleşmede değişiklikler yapılmış ve bu şekilde işe devam edilmişti. Kulüplerin hak edişi böylesine bir kriz anında ödenmiyorsa bu doğru olmamıştır. Bundan tüm futbol sektörü, en çok da yayıncı kuruluş zarar görür. Bence başta yayıncı olmak üzere sponsorlar ve iş ortakları, bu fırtınalı günlerin atlatılması için kulüplere mali konularda gelecekteki iyi günleri düşünerek destekte bulunmalı.”