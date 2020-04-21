Salonda kriz var! Galatasaray’ın gündemi amatör şubeler…

GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın futbol dışı branşlar ile ilgili yaptığı açıklamalar, sporun gündemine oturdu. Albayrak'ın “Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz” şeklindeki sözleri, başta basketbol olmak üzere Türkiye'ye pek çok sporu tanıtan sarı- kırmızılı camiada tepkilere yol açtı.

‘AKILLI DAVRANMALIYIZ'

AMATÖR branşlara verdiği önemle bilinen eski başkan Faruk Süren, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Yönetim yine bir yerde hata yapmak için çok çalışıyor! Futbol dışındaki dalların kapatılması mantıklı ve doğru olmayan bir hamle. Bu tür durumların altından kalkabilecek politikalar üretebilirler. Kapatmak sorun çözmez. Akıllı davranırsak Galatasaray, aktörlerin menfaatini gözeterek, işleri lehine çevirebilir” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, üç büyükler içinde basketbol ve voleybola en çok yatırım yapan kulüp. Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımının 30 milyon Euro'yu bulan bütçesi, önümüzdeki sezon büyük oranda düşürülecek. Fenerbahçe, ‘sponsor desteği kadar bütçe' görüşüyle voleybolda da küçülecek. Beşiktaş ise basketbol ve voleybola yaklaşık 6 aydır para aktaramıyor. Küçülmeye kesin gözüyle bakılıyor.

Doğa Sigorta: Talebimiz olmadı

GALATASARAY'IN erkek basketbol takımının sponsoru Doğa Sigorta'nın CEO'su Nihat Kırmızı, Albayrak'a yanıt verirken “Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bizim tarafımızda bir problem yok. Sözleşme fesih talebimiz de olmadı. Sezonun devamında da anlaşmamızı sürdüreceğiz. Gelecek sezon için de ne yapabileceğimizi, hem basketbol hem de futbol tarafında oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

‘AMATÖR GÖRÜŞLERLE OLMAZ’

GALATASARAY Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “Amatör şubeleri amatör görüşlerle ortadan kaldıramazsınız. Bu, doğru bir beyan değil. Amatör şubelerimiz olmazsa olmaz. Mali külfet oldukları gerçek ama futbol böyle kurtulmaz. Bazı faaliyetleri sonlandırma, kişisel niyetle olmaz. Bu görüşe kulübün sitesinde de yer vermezsiniz. Kurumsal temsilde de zaafiyet var. Sponsorluklarla ilgili demeç vermek de hem sponsorun marka değerine hem de Galatasaray'a zarar verir” diye konuştu.

TÜZÜK NE DİYOR?

G.SARAY'DA şube açma ve kapatma yetkisi genel kurula ait. Sarı-kırmızılılarda tüzüğün ‘Genel Kurul Görev ve Yetkileri'ni içeren 24. maddesinin 11. bendinde “Spor dallarının kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek” ifadesi yer alıyor.