Romelu Lukaku’dan flaş açıklama! ’25 kişiden 23’ü hastaydı’

İtalya Seria A’da gösterdiği performans ile adeta herkesi büyülen Belçikalı golcü Romelu Lukaku ülkesinde yayın yapan Op Vier adlı kanalın Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Lukaku’nun yaptığı , “Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23’ü hastaydı. Şaka yapmıyorum” açıklaması gündeme oturdu.

İtalya devi İnter’de Aralık ayında herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, “Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Covid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz” dedi.

Serie A’da 21. hafta mücadelesi olan ve 26 Ocak’ta oynanan Cagliari mücadelesini hatırlatan golcü futbolcu, “Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı” dedi.