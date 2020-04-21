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Romelu Lukaku’dan flaş açıklama! ’25 kişiden 23’ü hastaydı’

İtalyan devi İnter'de forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, Belçika'da yayın yapan Op Vier adlı kanalın Instagram canlı yayınında Corona'nın başlama günleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20:09 -
Haberler Futbol
Romelu Lukaku’dan flaş açıklama! ’25 kişiden 23’ü hastaydı’

İtalya Seria A’da gösterdiği performans ile adeta herkesi büyülen Belçikalı golcü Romelu Lukaku ülkesinde yayın yapan Op Vier adlı kanalın Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Lukaku’nun yaptığı , “Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23’ü hastaydı. Şaka yapmıyorum” açıklaması gündeme oturdu.

İtalya devi İnter’de Aralık ayında herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, “Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Covid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz” dedi.

Serie A’da 21. hafta mücadelesi olan ve 26 Ocak’ta oynanan Cagliari mücadelesini hatırlatan golcü futbolcu, “Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı” dedi.

Corona İNTER italya Romelu Lukaku
Son güncelleme: 20:40 21.04.2020