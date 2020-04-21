Real Madrid maçlarını Valdebebas’ta oynayabilir

İspanyol devi Real Madrid, corona virüsü nedeniyle iptal edilen La Liga karşılaşmalarının yeniden başlaması halinde maçlarını Valdebebas’ta yer alan tesislerinde oynayabilir.

Marca gazetesinde yer alan haberde, Santiano Bernabeu Stadı’nı büyütme çalışması yapan ve yaz mevsiminde de stattaki değişime hız verecek olan kulüp, corona virüsü nedeniyle maçların da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı La Liga yönetimine Valdebebas’taki tesislerde yer alan Alfredo di Stefano Stadı’nda oynamak istediğini bildirdi.

Real Madrid’in bu talebi lig yönetimi tarafından kabul edildi. La Liga’nın lig maçlarına ev sahipliği yapacak olan bu tesis stadını kabul etmesinin ardından UEFA’nın Şampiyonlar Ligi maçı için ne cevap vereceği merak ediliyor.

Eğer İspanyol ekibi ilk maçta 2-1 yenildiği Manchester City’yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde yoluna çeyrek finalle devam edecek.

Real Madrid’in B takımı olan Castilla’nın maçlarını oynadığı Alfredo di Stefano Stadyumu’nun 6 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

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