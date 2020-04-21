Marcus Rashford’dan Jose Mourinho itirafı: ‘Zordu ama…’

Manchester United’ın İngiliz futbolcusu Marcus Rashford, Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilişkisine dair önemli açıklamalar yaptı.

2016 yılında Manchester United’da göreve getirilen Portekizli teknik adam, 2017’de Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşasa da Premier Lig’deki istikrarsız görüntü nedeniyle 2018’de görevine son verildi.

Tecrübeli teknik adam, görevi boyunca takımdaki isteksiz görüntü ve heyecansız oyun tarzı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, başta Paul Pogba olmak üzere birçok futbolcu ile sorunları bulunuyordu.

Şimdilerde Tottenham’ın teknik direktörü olan Mourinho’nun Manchester United’daki en etkili silahı olan Rashford, Portekizli çalıştırıcının döneminde 28 gol atıp 20 asist yapmıştı.

Mourinho’nun kendisine kattıkları nedeniyle minnettar olduğunu dile getiren 22 yaşındaki Rashford, “Zor biriydi ama geride kalan yıllara bakıldığında onun kattığı zihinsel dayanıklılık daha da belirgin oluyor” ifadelerini kullandı.

Portekizli hoca sayesinde çok yönlü bir oyuncu haline geldiğini söyleyen Rashford, “Son yıllarda geliştirdiğim özelliklerin birçoğu Jose ile geçen 2 yıl sayesinde oldu. İnişlerimiz ve çıkışlarımız vardı. Zor bir dönemdi ama kesinlikle beni daha iyi bir oyuncu yaptı” şeklinde konuştu.

Mourinho’nun kadrosunda daima kendisine yer bulan İngiltere Milli Takımı’nın oyuncusu, daha mücadeleci bir oyun tarzına sahip oldu. Mourinho döneminde normalden daha fazla faul yapan Rashford kırmızı kartın yanı sıra 13 sarı kart gördü.

Yıldız futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürdü ve 31 maçta 19 gol atarak takımın hücumdaki en etkili silahı oldu.