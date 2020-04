İngiltere’de alt liglerde maaş krizi! Ödeme erteleyene transfer ambargosu!

İngiltere’de Premier League’in altındaki profesyonel ligleri (Championship, League One, League Two) yöneten The EFL (The English Football League) corona virüsü nedeniyle yaşanan maaş ödemeleri problemini çözmek için farklı bir yola gitmeyi düşünüyor.

The Guardian’da yer alan habere göre The EFL, oyuncularının maaşlarında ertelemeye giden kulüplerin transfer yapmalarını engellemeyi düşünüyor. Bu hafta lig yönetimi ve kulüpler arasında yapılan görüşmelerde ele alınan teklife göre kulüpler kadroya bir ekleme yapmadan veya kolektif maaş yükünü artırmadan önce ertelemeye gittikleri askıda kalan maaşları ödemek zorunda olacak.

Konu kilit!

Profesyonel Futbolcular Birliği’nin (PFA) maaş kesintileri konusunda isteksiz tutumu nedeniyle kilitlenme noktasına gelen ödeme krizinde bu ambargo fikrinin PFA tarafından ortaya atıldığı haberde yer aldı. Şu ana kadar İngiltere’de profesyonel liglerin hiçbirinde maaş kesintileri konusunda kolektif bir çözüme varılamazken, askıdaki maaşların başka transferlerde harcanmayacağı yönünde oyuncuların garanti istemesi, kulüplerle PFA arasındaki güven bağının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Geçen hafta League One ve League Two’da maaşları erteleme konusunda bir aylık bir düzenleme kabul edildi ve nisan ayı için yaşanan maaş günü krizi de ötelenmiş oldu. Ancak Championship’te bu uygulama gerçekleştirilmedi. Habere göre Premier League’in bir alt ligi olan Championship’te görüşmeler kulüp bazında yürütülürken oyuncuların tamamının maaşını ödeyen kulüpler, futbola dönüldüğünde erteleme yapan rakiplerinin bunu bir avantaja çevirmeye çalışacağından da şüphe duyuyor.

Ayrıca bu liglerin ağabeyi olan Premier League’de böyle bir ambargo konusu PFA tarafından gündeme getirilmedi.