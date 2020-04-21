Hollanda’da ligler 1 Eylül’e kadar başlamayacak!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte bir açıklamada bulunarak ülke genelinde profesyonel spor müsabakaları ve müzik festivalleri de dahil olmak üzere halka açık tüm etkinliklerine getirilen yasağın 1 Eylül tarihine uzatıldığını açıkladı.

Rutte Eredivisie için “Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Hollanda’da 25 hafta sonunda Ajax 56 puanla lider durumdayken, AZ de aynı puanla ve averajla 2. sırada yer alıyordu. Feyenoord ise 50 puanla 3. sıradaydı.

Aynı zamanda Rutte corona virüsünün yayılımında “umut veren” bir yavaşlama görülürse ilköğretim okulları, anaokulları ve kreşlerin mayıs ayında yeniden açılabileceğini belirtti. Rutte, COVID-19’un güçlü bir şekilde yeniden canlanmasını önlemek için kısıtlayıcı önlemlerin sınırlı şekilde azaltılmasının gerekli olduğunu söyledi.