Hayatını kaybeden Rus futbolcu Innokenti Samokhvalov için şok sözler: Onun suçu

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Andrei Talalaev, bireysel antrenman sırasında fenalaşarak vefat eden 22 yaşındaki futbolcusu Innokenti Samokhvalov’i suçladı. Rusya’da yayın yapan MatchTV’ye açıklama yapan Talalaev, “Çok yazık, bu resmen bir trajedi. Kulüp oyuncunun kalp problemlerini biliyordu ve bazı çalışmalara katılmıyordu” derken sonrasında söylediği sözler herkesi şoke etti.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

