Hayatını kaybeden Rus futbolcu Innokenti Samokhvalov için şok sözler: Onun suçu

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Andrei Talalaev, bireysel antrenman sırasında fenalaşarak vefat eden 22 yaşındaki futbolcusu Innokenti Samokhvalov’i suçladı. Rusya’da yayın yapan MatchTV’ye açıklama yapan Talalaev, “Çok yazık, bu resmen bir trajedi. Kulüp oyuncunun kalp problemlerini biliyordu ve bazı çalışmalara katılmıyordu” derken sonrasında söylediği sözler herkesi şoke etti.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov. He had a wife and a son. Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020

Takımın birlikte yaptığı antrenmanların doktorların kontrolü altında gerçekleştiğini söyleyen Talalaev, bireysel antrenman yapan ve kalp yetmezliğinden vefat eden Samokhvalov’u eleştirdi.

Yaşanan trajediden ölen futbolcuyu sorumlu tutan Talalaev, “Bu kendisinin suçu. Tüm riskleri ve sonuçları üstlendiğini belirten bir not yazmıştı” ifadelerini kullandı.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Samokhvalov için kulübü, “Ailemiz büyük bir üzüntü içinde. Ailemize ve arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” açıklamasını yaptı. Lokomotiv Moskova'ya kulübün Rusya 2. Ligi'nde mücadele eden rezerv takımı Kazanka'dan transfer olan Samokhvalov, bu sezon A takımla maça çıkmadı.

“DOKTORLAR İZİN VERMİŞTİ DEMEK Kİ…”

Rusya Premier Lig'inde tüm oyuncular corona virüs salgını nedeniyle karantina altında yaşıyor. Samokhvalov da bu nedenle kendi başına idman yapıyordu. Kazanka teknik direktörü Alexander Grishin yaptığı açıklama, “Doktorlar antreman yapmasına izin vermişti demek ki bir sağlık sorunu olmamalıydı” diye konuştu.

Rusya’da bütün futbol müsabakaları 31 Mayıs’a kadar askıya alındı ve Haziran’ın ikinci yarısı ile Temmuz’un ilk yarısı arasında lig maçlarının oynanması bekleniyor.