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Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk'ten Türk futbolunu yasa boğan bir haber geldi. Genç oyuncu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

12:17 -
Haberler Futbol
Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk, 20 Nisan gecesi Kütahya yolu üzerinde trafik kazasına kurban gitti. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç oyuncunun ölüm haberi sonrasında sosyal medyada baş sağlığı mesajları atıldı. Eskişehirspor Kulübü de genç oyuncunun vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk’ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk’ün hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

eskişehirspor Kaan Öztürk Kazım Kurt
Son güncelleme: 13:11 21.04.2020