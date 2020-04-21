Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk, 20 Nisan gecesi Kütahya yolu üzerinde trafik kazasına kurban gitti. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç oyuncunun ölüm haberi sonrasında sosyal medyada baş sağlığı mesajları atıldı. Eskişehirspor Kulübü de genç oyuncunun vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/WAQm7ePGtC — Eskişehirspor #EvdeKal (@Eskisehirspor) April 21, 2020

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk’ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk’ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun. — Kazım KURT (@CHPKAZIMKURT) April 21, 2020

Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk’ün hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. — TFF (@TFF_Org) April 21, 2020

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah’tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz. — Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) April 21, 2020

Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve @Eskisehirspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/NWOME1B8LK — İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar (@ibfk2014) April 21, 2020

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz. pic.twitter.com/jlD56hg9JB — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) April 21, 2020