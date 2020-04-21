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Devlet yurdunda karantinadaki Isla’nın eşi pencerede görüntülendi

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı. Isla'nın eşi Gala Caldirola yurdun penceresinde görüntülendi.

21 Nisan 2020 15:52
Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.
Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti.
Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi. 
Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.
Fenerbahçe Kulübü'nün, bireysel antrenmanlarını devam ettirmek zorunda olan Isla'nın eşinin yanından karantinaya girmesine ne tepki vereceği merak konusu...
Gala Caldirola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sanırım bu odayı ve gün doğumunda pencereden içeri güren güneş ışıklarını sevmeye başladım. (Şaka, eve gitmek için sabırsızlanıyorum)" diyerek karantinada olduğunu doğruladı.
Gala Caldirola, Isla ve kızı ile beraber çekilmiş bir videoyu da yine sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşarak Isla'nın da yanında olduğunu gösterdi
Son güncelleme 16:30 | 21 Nisan 2020
Fenerbahçe Gala Caldirola mauricio isla

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5 Besiktas Besiktas 26 13 44
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