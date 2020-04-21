Beşiktaş’ta ağabeyler tesiste, gençler internette!

Süper Lig’de son maçını 15 Mart’ta oynayan ve takım olarak da son antrenmanını 16 Mart’ta yapan Beşiktaş’ta futbolcular corona virüsü nedeniyle 1 ay sonra ilk kez Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışma gerçekleştirdi. Tesisler çalışma isteğinin ise yönetim veya teknik kadrodan gelmediği, futbolcular tarafından talep edildiği öğrenildi.

Dün Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba, Vida ve Umut Nayir, kondisyoner Stefano Marrone ve yardımcı antrenör Çağdaş Atan gözetiminde çalıştı.

Bugün de Nevzar Demir Tesisleri’ne gelerek antrenman yapan isimler Tyler Boyd, Necip Uysal, Caner Erkin, Güven Yalçın, ve Gökhan Gönül oldu.

GENÇLER YASAĞA TAKILDI

Corona virüsüyle mücadelede 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hükümetin aldığı bu karar nedeniyle siyah-beyazlıların 8 futbolcusu evlerinde kaldı.

Teknik ekip tarafından verilen program doğrultusunda çalışmalarını yapan 20 yaş altındaki futbolcular Skype’tan birlikte antrenman yapıyor.

Beşiktaş’ın evde kalmak zorunda olan profesyonel futbolcuları;

Ersin Destanoğlu – 2001 – Kaleci

Rıdvan Yılmaz – 2001 – Kanat Bek

Erdoğan Kaya – 2001 – Stoper

Ketem Kalafat – 2001 – Kanat Bek

Kartal Kayra Yılmaz – 2000 – Orta Saha

İlkay İşler – 2001 – Sağ Açık

Mertçan Açıkgöz – 1999 – Orta Saha

Doğukan Özkan – 2000 – Kaleci