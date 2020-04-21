Beşiktaş’ta ağabeyler tesiste, gençler internette!

Süper Lig’de son maçını 15 Mart’ta oynayan ve takım olarak da son antrenmanını 16 Mart’ta yapan Beşiktaş’ta futbolcular corona virüsü nedeniyle 1 ay sonra ilk kez Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışma gerçekleştirdi. Tesisler çalışma isteğinin ise yönetim veya teknik kadrodan gelmediği, futbolcular tarafından talep edildiği öğrenildi.
Dün Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba, Vida ve Umut Nayir, kondisyoner Stefano Marrone ve yardımcı antrenör Çağdaş Atan gözetiminde çalıştı.
Bugün de Nevzar Demir Tesisleri’ne gelerek antrenman yapan isimler Tyler Boyd, Necip Uysal, Caner Erkin, Güven Yalçın, ve Gökhan Gönül oldu.
Corona virüsüyle mücadelede 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hükümetin aldığı bu karar nedeniyle siyah-beyazlıların 8 futbolcusu evlerinde kaldı.
Teknik ekip tarafından verilen program doğrultusunda çalışmalarını yapan 20 yaş altındaki futbolcular Skype’tan birlikte antrenman yapıyor.
Ersin Destanoğlu – 2001 – Kaleci
Rıdvan Yılmaz – 2001 – Kanat Bek
Erdoğan Kaya – 2001 – Stoper
Ketem Kalafat – 2001 – Kanat Bek
Kartal Kayra Yılmaz – 2000 – Orta Saha
İlkay İşler – 2001 – Sağ Açık
Mertçan Açıkgöz – 1999 – Orta Saha
Doğukan Özkan – 2000 – Kaleci