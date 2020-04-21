Barcelona tarihinde bir ilk! Corona virüsüne karşı…

Corona virüsünün en yoğun olarak etkilediği ülkeler arasında İspanya da yer alırken ülkede yaşam durma noktasına geldi. Salgının ekonomik kriz boyutu da endişe verici gözükürken spor kulüplerinin de bu kriz dalgasından etkilenmesi bekleniyor.

Kulüpler maaş kesintisine gitmeye çalışırken Barcelona bunun yanında tarihi bir hamle için kollarını sıvadı. Barça’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kulüp stadyum sponsoru almaya karar verdi. 2020-2021 sezonunda, kulüp tarihinde ilk kez Barcelona’nın efsanevi mabedi Camp Nou’nun isminin önüne bir sponsor adı gelecek.

Barcelona’nın resmi internet sitesinden “Elde edilecek gelir ile iki parçaya ayrılan bir fon oluşturacak; fonun bir parçası sponsorlar tarafından yönlendirilecek bir COVID-19 projesi için ayrılacak, fonun geri kalanı ise paralel olarak geliştirilen diğer projeler arasında paylaşılacak” açıklaması yapıldı.

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‘Emsalsiz bir global kriz içerisindeyiz’

Katalan ekibinin başkan yardımcısı Jordi Cardoner, “Modern tarihimizde emsali olmayan bir global kriz içerisindeyiz ve cesur olmak ve sahip olduğumuz sorumluluğu düşünmek zorundayız” dedi ve ekledi: “Bu yüzden kulüp ve Barça vakfı; kulübün corona virüsü pandemisine ve sonuçlarına karşı savaşmak için mevcut tüm araçlarını kullanmasının hayati önem taşıdığına inanmakta.”

İspanya hükümetinin ilan ettiği olağanüstü hal süresince oyuncular ve teknik ekibin maaşında yüzde 70 oranında kesintiye giden ve ülkede bunu uygulayan ilk La Liga kulübü olan Barcelona, Deloitte Money League raporlarına göre 2019’da 841 milyon Euro ciro elde ederek dünyanın en zengin kulüpleri arasında ilk sırada yer almıştı. Kulübün diğer rakipleri gibi salgından ekonomik olarak ciddi anlamda olumsuz etkilendiği düşünülüyor.