Arsenal’de Mesut Özil krizi!

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig’de Arsenal, futbolcuların maaşlarında yüzde 12.5 kesintiye gidileceğini açıkladı. Uzun süren görüşmeler sonrasında ikna edilen futbolcuların arasında Mesut Özil’in olmadığı, yıldız futbolcunun karara direndiği öğrenildi.

Mesut Özil’in, öncelikle corona virüsünün kulübe olan ekonomik etkilerini bilmek istediği, hatta maaşında ertelemeye gidilmesine razı olduğu, ancak indirime sıcak bakmadığı belirtildi. Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, Sportmail’e yaptığı açıklamada “Kulüpler geçen sezon ile aynı gelirleri alırken, futbolcuların maaşlarında neden indirime gidiyor? Corona virüsü nedeniyle kulübün edeceği zararın miktarını altı ay sonra göreceğiz. Şimdiden bu kararın alınması anlamsız” dedi.

Maaş ertelemenin bir seçenek olduğunu da belirten Söğüt “Ancak indirim kabul edilemez. Futbolculara baskı yapılarak alınan karar, geçerli değildir. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı. Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile Arsenal’in en çok kazanan futbolcusu konumunda…

Arsenal’de Mesut Özil ile birlikte, İngiltere’deki Profesyonel Futbolcular Birliği’nin (PFA) tavsiyesine uyarak, iki futbolcunun daha maaş indirimini kabul etmediği iddia edildi.