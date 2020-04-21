Antalya futbolu bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) ortak planı kabul görürse, futbol için mayısta düğmeye basılacak. Bilim Kurulu'ndan onay gelirse son kararı Spor Bakanlığı verecek.

Plan kabul görürse Süper Lig, Antalya'da tamamlanacak. Akdeniz'in yaz aylarında çok sıcak ve nemli oluşu sorun olarak gözükse de lojistik koşullar ve sağlık açısından kontrol edilebilir olması, Antalya'yı futbol paydaşları için cazip kılıyor.

4 MEVSİM HİZMET

Turizm kenti Antalya'da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor. Alanya, Serik ve Kemer ilçeleri başta olmak üzere 200'den fazla futbol sahasının yer aldığı kentte, Süper Lig karşılaşmalarının oynanabildiği 4 stat bulunuyor. Antalya'da dört mevsimin her günü onbinlerce turisti ağırlayan Serik ilçesinde sadece Belek, Kadriye, Boğazkent'teki ultra lüks otellerde 73 bin 605 yatak ve 108 tesis yer alıyor.

“DÜNYA GELEBİLİR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan; İtalya, Bulgaristan, Rusya ve Romanya'da da farklı seçeneklerin gündeme geldiğini belirterek “Biz ülke olarak, Antalya olarak bütün dünyadaki lig maçlarının oynanabilmesi için hazırız. O ülkelerin futbol liglerinin Antalya'da oynanmasına talibiz” dedi.

Yaşacan, şunları kaydetti:

“Antalya’da 200'den fazla FIFA standardında futbol sahamız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtdışından dönenlere, öğrenci yurtlarında uyguladığı karantina formülünü gelecek takımlara uygular, otellerimizde konaklamasını sağlayabiliriz. Aynısını futbol liglerindeki takımlara yapabiliriz. Dünyanın bütün liglerinin futbol maçlarının, Antalya olarak bölgemizde oynanmasına hazırız ve bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz.”

“DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ŞEHRİ ANTALYA”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Galatasaray eski yöneticisi, turizmci Cem Kınay ile Instagram'da canlı yayına katıldı.

Karaloğlu, “Şunu dünyaya anlatmamız lazım: Antalya, dünyanın en güvenilir şehri. Bu pandemiyi dünyada en iyi yöneten şehir olduğuyla ilgili iletişim geliştirmemiz lazım. Niyetimiz şu: Geçen sene bize 16 milyon insan geldiyse, her biriyle iletişim kuralım istiyoruz. Onlara diyelim ki: Stayhome, dream Antalya (Evde kal, Antalya'yı hayal et).”