Almanya’daki Türk amatör kulüplerine Alman hükümetinden destek

ALİ GÜLEN / FRANKFURT – SÖZCÜ Almanya’da hükümet; tüm derneklere, spor kulüplerine, kültür faaliyeti yürüten kuruluşlara ve sosyal yardım kuruluşlarına 10'ar bin Euro yardımda bulunma kararı aldı. Karardan çok sayıda Türk derneğinin ve Türk amatör spor kulüplerinin faydalanması bekleniyor.

Ülke genelinde 500 binin üzerinde dernek, vakıf ve birlik bulunurke yardım ilk olarak Hessen Eyaleti'nde onaylandı. Bu eyaletteki 41 bin sosyal yardım kuruluşuna, spor, kültür ve diğer alanlarda faaliyet gösteren derneklere 10'ar bin Euro'ya kadar “geri ödemesiz” yardım yapılacak.