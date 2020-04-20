Virüs uzmanından korkutan corona virüsü analizi

Japonya’da Kobe Üniversitesi’nde görevli virüs uzmanı Profesör Kentaro Iwata, corona virüsü nedeniyle 2020 yılında yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl ertelenmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olimpiyat Oyunları’nın 2021’de de düzenlenmesinin zor olduğunu belirten Kentaro Iwata “Bunun gerçekleştirilebileceği konusunda karamsarım” dedi.

Corona virüsü salgınının etkilerinin tüm dünyada devam ettiğinin altını çizen Kentaro Iwata, düzenlediği basın toplantısında “Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenmesi için corona virüsü ile ilgili iki durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi virüsün Japonya’da, ikincisi ise tüm dünyada kontrol altına alınması… Çünkü dünyanın dört bir yanından insan Japonya’ya akın edecek” dedi.

Japonya’nın virüsü kontrol altına almasını umduğunu belirten Kentaro Iwata “Ancak Japonya, ki böyle umuyorum, virüsü kontrol altına alsa bile, 2021 yazına kadar dünyanın her yerinde bunun gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Bunu da hesaba katarak, Olimpiyat Oyunları’nın 2021’de düzenlenmesi konusunda karamsar olduğumu söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

Kentaro Iwata, Japonya virüsü kontrol altına alırsa Olimpiyat Oyunları’nın seyircisiz ya da çok az sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.