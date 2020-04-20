Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları nerede oynanacak?

Corona virüsü hemen hemen bütün spor müsabakalarının ertelenmesine sebep oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası 1 yıl sonraya ertelenmişti. Özellikle futbolseverler, liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de liglerin geç de olsa bitirilmesi planlanıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Süper Lig'in başlama tarihini belirledi mi? İşte detaylar…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 26. haftadan itibaren yarıda kalan Süper Lig'de, maçların tekrardan ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TFF tarafından liglerin başlayacağı tarih kesin olarak açıklanmadı ancak ünlü spor spikeri Ercan Taner, planlanan tarihler hakkında bazı bilgiler paylaştı. Ercan Taner'e göre; Antalya ve Alanya’nın merkez olarak kabul edileceği Süper Lig’de maçlar seyircisiz oynanacak. Ligin başlangıç tarihi olarak ise Haziran ayının üçüncü haftası yani 15 Haziran 2020 gibi bir tarih masanın üzerinde duruyor. Ayrıca TFF tarafından, teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapılacak. Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Son olarak ise maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak.

AVRUPA’DAKİ LİGLERDE DURUM NE?

Corona virüsünün yoğun olarak gözüktüğü Avrupa’da da, Belarus Ligi hariç bütün ligler ertelenmişti. Peki Avrupa’da liglerin başlama tarihi belli oldu mu? İşte Avrupa Lig’lerinden haberler…

İNGİLTERE PREMIER LİG

Corona virüsü pandemisi sebebiyle Premier Lig’in 3 Mayıs’a kadar ertelendiği açıklanmıştı. Ancak İngiltere’de corona virüsü vakalarının sayısının her gün artması sebebiyle bu tarihte başlaması beklenmiyor.

İTALYA SERIE A

İtalya, Avrupa’da corona virüsünün en yoğun olarak görüldüğü ülkelerden biri. Ligde oynayan birçok futbolcuda da corona virüsü tespit edilmişti. Serie A’nın ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih belirlenmedi.

İSPANYA LA LIGA

İspanya, İtalya ile birlikte corona virüsü salgının en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Günlük 1000 yakın kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da liglerin başlama tarihi kesin olarak açıklanmadı. Yetkilerin hedefledi tarihler olarak ise 28 Mayıs, 6 Haziran ve 28 Haziran olarak belirlendi.

ALMANYA BUNDESLIGA

Almanya’da da liglerin 2 Mayıs’a kadar ertelendiği açıklanmıştı. Almanya, Avrupa’da corona virüsü salgınını en iyi idare eden ülkelerden biri. Virüsün yayılımını kontrol altına alan Almanya’da liglerin 9 Mayıs’ta seyircisiz olarak başlanacağı tahmin ediliyor.