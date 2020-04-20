Son dakika | Beşiktaş Ümraniye’de idmanlara başladı

ALİ AYDIN/ SÖZCÜ Süper Lig’in corona virüsü nedeniyle tatil edilmesinin ardından çalışmalarına bir çok sporcu gibi evden devam eden Beşiktaşlı futbolcular tesislere döndü… Hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapabileceği belirtildi. Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları bugün itibari ile açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla yönetime iletildiği öğrenildi. Tesislerde idman yapmak isteyen futbolcular bugün itibari ile çalışmalarına başlayabilecekler.

BURAK, ATİBA, LJAJİC DE KATILDI

Siyah beyazlılarda bugün gerçekleştirilen antrenmanda Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba ve Umut Nayir gibi isimler kondisyoner Stepanov ve yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ancak idmanlar alışık olduğumuz şekilde tüm takım halinde gerçekleştirilmeyecek. Özel araçlarıyla tesislere gelecek futbolcular için 4’erli 2 grup halinde her gün 8 oyuncu ismi alınacak. Daha sonra futbolcular küçük gruplara ayrılarak; sosyal mesafe kuralından taviz vermeden sahaya çıkıp çalışacaklar.

Önlemler çerçevesinde tesislerdeki çalışan sayısı da minimumda tutulmaya özen gösteriliyor. Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları bugün itibari ile açıldı. İsteyen futbolcular idmanlarını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirebilecek.

ÜLKELERİNDEN DÖNEN OYUNCULAR BİREYSEL ÇALIŞACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yer alacağı antrenmanlar, 4'erli 2 grup halinde her gün 8 oyuncunun katılacağı şekilde planlandı. Antrenmanlar sırasında tesislerde az sayıda personel futbolculara eşlik edeceği öğrenildi. Ülkelerine dönen yabancı oyuncular, antrenmanlarını bireysel olarak sürdürecek.