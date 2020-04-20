Sergen Yalçın: İntihar gibi olur!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya üzerinden katıldığı bir yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir arkadaşıyla birlikte internet üzerinden sohbet eden Yalçın, liglerin Haziran ayında başlayıp Antalya’da oynanacak olması ihtimalini de yorumladı.

Siyah-beyazlı takımın teknik patronunu yaptığı açıklamalar şöyle;

“Her zaman yeni gelen hocalar, geldikleri takımda farklılık yaratırlar. Çok zor şartlarda çalıştım. Mutlaka farklılık yaratmak gerekiyor. Beşiktaş’a geldikten sonra bazı şeyler toparlandı. Oyunlar daha iyi olmaya başladı. Oyuncular, daha özgüvenli ve önde oynamaya başladı. Bazı oyuncularımızı farklı pozisyonlarda kullanmaya başladık. Taraftarımız ve camiamız, takımın önde oynamasını istiyordu. Tribüne gelen taraftarı tatmin etmemiz gerekiyor. İnsanlar para veriyor ve tribüne geliyor. Ancak Korona geldi ve ortalık toz duman oldu. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. İnşallah kısa sürede toparlanırız ve hayat eski haline döner.”

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“O DÖNEMLER LİG OYNAMAK ÇOK SAĞLIKSIZ”

“Haziran’ın sonunda Antalya ve Alanya’da maç oynamak intihar gibi olur. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya’da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz.”

“Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil. Herkes bunu bilsin.”

“Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil”

“Oyuncularımız çok özverili davranıyor. Hepimiz bundan memnunuz. Dorukhan iyileşti. Korona gelmeden önce 2-3 haftalık sakatlık durumu kalmıştı. Futbol oynayacak seviyeye geldi. Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil.”

“Yakın arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlarla oturuyorum. Rutin bir hayat yaşıyoruz. Korona hayatın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bizlere gösterdi.”