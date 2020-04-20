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Ozan Kabak reklam yıldızı oldu! İşte kamera arkası…

A Milli Futbol Takımı’nın uzun süreli destekçisi olan erkek bakımın lider markası Gillette, Milli takımda ve Schalke 04’te başarıyla forma giyen genç futbolcu Ozan Kabak ile anlaştı. Yetenekli futbolcu aynı zamanda, Gillette’in en son yenilikçi ürünü olan, 3 yöne dönebilen oynar başlık teknolojili Yeni Mach3 Turbo ile sunduğu eşsiz tıraş deneyiminin de temsilcisi oldu.

06:03 -
Haberler Almanya Bundesliga

Sergilediği başarılı performansla Türk futbolunun yükselen değerlerinden genç futbolcu Ozan Kabak, Gillette Türkiye'nin ilk marka elçisi oldu.  Kabak'ın sahadaki hakimiyetinden esinlenilerek oluşturulan reklam kampanyasında genç yetenek, futbolseverleri 3 yöne dönebilen oynar başlık teknolojili yeni Gillette Mach3 Turbo ile #TıraşaYönVer'meye davet ediyor.

Gillette Türkiye iş birliği ile ilgili konuşan Ozan Kabak; “Tıraş denilince akla ilk gelen, böyle lider bir markanın temsilcisi olmak çok gurur verici. Bundan sonra beni sahalarda #GilletteGibi tarzımla görebileceksiniz. Reklam filmimizde de Gillette'in yeni ürünü Mach3 Turbo'nun oynar başlık teknolojisini futbolda görmeyi sevdiğimiz hareketlerle canlandırdık, ilk reklam filmimdi, çok keyifli geçti, umarım beğenirsiniz. Şimdi Gillette'in en büyük inovasyonu Gillette Mach3 Turbo ile tüm erkekleri #TıraşaYönVer'meye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

almanya ozan kabak schalke 04
Son güncelleme: 17:08 20.04.2020