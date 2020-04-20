Ozan Kabak reklam yıldızı oldu! İşte kamera arkası…

Sergilediği başarılı performansla Türk futbolunun yükselen değerlerinden genç futbolcu Ozan Kabak, Gillette Türkiye'nin ilk marka elçisi oldu. Kabak'ın sahadaki hakimiyetinden esinlenilerek oluşturulan reklam kampanyasında genç yetenek, futbolseverleri 3 yöne dönebilen oynar başlık teknolojili yeni Gillette Mach3 Turbo ile #TıraşaYönVer'meye davet ediyor.

Gillette Türkiye iş birliği ile ilgili konuşan Ozan Kabak; “Tıraş denilince akla ilk gelen, böyle lider bir markanın temsilcisi olmak çok gurur verici. Bundan sonra beni sahalarda #GilletteGibi tarzımla görebileceksiniz. Reklam filmimizde de Gillette'in yeni ürünü Mach3 Turbo'nun oynar başlık teknolojisini futbolda görmeyi sevdiğimiz hareketlerle canlandırdık, ilk reklam filmimdi, çok keyifli geçti, umarım beğenirsiniz. Şimdi Gillette'in en büyük inovasyonu Gillette Mach3 Turbo ile tüm erkekleri #TıraşaYönVer'meye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.