FIFPro’dan çarpıcı sayılar: ‘Depresyon ve anksiyete belirtileri başladı…’

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da sezon dururken profesyonel futbolcular sendikası görevi gören FIFPro (Uluslararası Profesyonel Futbolcu Federasyonları Birliği) bir anket düzenledi.

Amsterdam Üniversitesi’yle FIFPro’nun ortak çalışmasına dünya genelinde corona virüsü ile mücadelede katı önlemler alan ülkelerden toplam 1602 futbolcu katıldı. Ankette çıkan sonuca göre futbolcularda depresyon ve anksiyete belirtileri başladı.

Yaş ortalaması 26 olan toplam 1134 erkek futbolcu ve 23 yaş ortalamalı 468 kadın futbolcu ankete katılırken kadın futbolcuların yüzde 22’sinde, erkek futbolcuların ise yüzde 13’ünde depresyon belirtileri gözlemlendi.

Kadınlarda yüzde 18, erkeklerde ise yüzde 16 oranında ise genel anksiyete belirtileri görüldü. Ankette semptom gösteren sporcuların yüksek oranda futbol endüstrisindeki gelecekleri hakkında endişe duydukları tespit edildi. FIFPro’nun açıklamasında aralık ve ocak aylarında 307 futbolcunun katılım gösterdiği farklı bir ankette depresyon belirtisi oranının kadın futbolcularda yüzde 11, erkek futbolcularda ise yüzde 6 olduğuna vurgu yapıldı.

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FIFPro Medikal İşlerden Sorumlu Baş Yöneticisi Vincent Gouttebarge konuyla ilgili açıklamasında “Bu oranlardaki keskin yükselişin, Covid-19 nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir acil durumla karşı karşıya kalan tüm toplum için de geçerli olduğundan korkuyorum” dedi.

Anket; ABD, Avustralya, Belçika, Botsvana, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İsviçre, Malta, Norveç ve Yeni Zelanda’dan futbolcularla yapıldı.

‘Yardım almalılar…’

Gouttebarge, “Futbolda aniden erkek ve kadın genç sporcular sosyal izolasyonla, çalışma hayatlarından uzaklaşma durumuyla ve gelecekle ilgili şüphelerle başa çıkmak zorunda kaldı. Bazıları belki de bu değişikliklerle karşılaşmak için hazır değildi. Onlara güvendikleri bir insandan veya bir mental sağlık uzmanından yardım almayı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Ankete katılan sporcuların yüzde 75’inden fazlasının gerekli kaynaklara sahip oldukları ve çevrelerinde yardım alabilecekleri profesyonellerin bulunduğunun altı çizildi. Katılım sağlayan 16 ülke federasyonunun çoğunluğu futbolcularına bu profesyonel desteği sunmaya hazır.

FIFPro da daha önceki açıklamalarında oyuncuları mental sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarırken yakın gelecekte oyunculara zihinsel destek sağlanacağı da söylendi. FIFPro Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann ise oranların endişe verici olduğunu ifade etti ve federasyonların yardımıyla oyunculara gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

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FIFPro Global Oyuncu konseyi üyeleri Juventus Kaptanı Giorgio Chiellini ve UEFA’nın 2018-2019’da kadınlarda yılın oyuncusu seçtiği ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Gümüş Top’a layık görülen Olympique Lyon’un başarılı İngiliz savunmacısı Lucy Bronze konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Chiellini endişe duyan futbolcular için takım arkadaşlarıyla iletişime geçmenin öneminden söz ederken “Aileler ve diğer topluluklar gibi futbolcuların da bu zor dönemde telefon veya video görüşmeleri yoluyla iletişimde kalarak birbirleriyle ilgilenmeleri çok önemli” dedi.

‘Duygularınızı saklı tutmayın’

“Herkes için endişe verici bir zaman ve iş güvenliği açısından, birçok futbolcu tehlikeli bir konumda” diyen Lucy Bronze ise “Sağlığınız veya işiniz hakkında zihinsel olarak zor bir zaman geçiriyorsanız, güvendiğiniz biriyle veya bir akıl sağlığı uzmanıyla konuşun. Duygularınızı saklı tutmamak önemli. Biriyle paylaşmak gerçekten yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.