Engin Baytar’dan flaş sözler! ‘Zorla gönderilirken neredeydi?’

Futbolu bırakacağı dönemde Amatör ve Bal Liginde oynamasını kıramadığı insanlar nedeniyle olduğunu kaydeden Engin Baytar, “Futbol oynamayı seviyor muyum “evet” her zaman çok seveceğim ama son dönemlerde hep hatır gönül ilişkisi oldu. İnsanlar bu sefer, “Engin çok düştü falan” dedi. Bir nebze herkes haklı ama asıl konunun gerçeği hatır gönül işiydi. Maddiyatla veya başka bir şeyle alakası yoktu. Çok da sevdiğim insanları da kırmak istemedim. Amerika'ya gittikten sonra tamamen bırakacaktım hiç devam etmeyecektim” diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMA ŞANSI ÇOK YÜKSEK

Trabzonspor'un mevcut kadrosunun çok iyi olduğuna dikkat çeken Engin, “Trabzonspor çok iyi ve avantajlı bir sezon geçiriyordu. Şampiyon olma şansı çok yüksek. Ama bu Koronavirüsün araya girmesiyle nasıl etkileyecek, ligler tekrar başladığında Trabzonspor futbolcuları bu durumdan kendilerini nasıl soyutlayacak bilmiyorum. Trabzonspor'un oturmuş kadrosu var. Ünal hoca takımın başındayken takım oynuyor… Ünal hoca gitti, Hüseyin hoca geldi takım yine oynuyor. Bu şu demektir: bu takım oturmuş, bu takımın hocaya ihtiyacı yok. Bir başkası da gelse takım yine oynayacak. Trabzonspor'un oturmuş takımı var. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Bizim zamanımızda yapılan hata şimdi yapılmaması lazım” dedi.

Sizin döneminizde yapılan hata nedir sorusuna Engin, “2010 – 11 yılı 82 puan almış takımdan ertesi yıl 11 – 12 kişiyi gönderip yerine adam almak çok büyük yanlıştı. Biz Fenerbahçe'yi düşman olarak görüyoruz ama asıl düşman Fenerbahçe mi yoksa o sezon o takımı bozan mı? Biz kabul etmiyoruz bence biz şampiyona olduk. Onun tartışılacak tarafı bile yok. 2010 – 11 yılı Şampiyona Trabzonspor. O kupa Allah'ın izniyle gelecek. Adalet yerini bulacak.

O GİTMEK İSTEDİ, BU GİTMEK İSTEDİ

82 puan almış ertesi gün gönderiyorsun. Gönderiyorsun sonra üstüne haklı duruma düşmek için “o gitmek istedi bu gitmek istedi” Bunların hepsi yalan. Ben hep dürüstlüğümden kaybettim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A NEDEN GİTTİ?

Engin, Galatasaray'a gitme süreciyle ilgili olarak da, “Ben çok net söyleyeyim. Galatasaray'a ben gittiğimde, Trabzonspor'da kadro dışıydım.. 2 – 0 yenildiğimiz Benfica maçından sonra geldik kadro dışı bırakıldım. Kadro dışı bırakıldığımı 1 hafta sonra söylendi. Biz geldik, bana “hoca özel çalışmanı istiyor” denildi. Halbuki yalan. Bir oyun döndü orada. Ben kaç tane takım arkadaşımı gördüm zorla gönderdiler.

MALZEME ODASININ ORADA AĞLAYAN FUTBOLCULAR

Malzeme odasının orada ağlayan futbolcular, takım arkadaşlarım vardı gitmemek için. Kadro dışı bırakıldık. Ona rağmen Trabzonspor'da kaldık. Galatasaray teklif yaptı. Ben düşünün kadro dışı olarak Galatasaray'a gittim ve Trabzonspor'a para kazandırdım. Ve Galatasaray'da Trabzonspor'un verdiği yarı fiyatı aldım. Hep şunu diyorlar: “Paraya sattın paraya sattın” İnsanların orada yaşanılanlar umrunda değil. Türkiye'de biri bir şey yazsın çizsin milyonlarca insan peşine gidiyor. Kimse demiyor ki öbür tarafı dinleyelim…

BİR TEK SELÇUK İNAN GİTMEK İSTEDİ

Bir tek uzatmayan kişi vardı o da Selçuk İnan. O zaten gitmek istiyordu. Bu onun seçimi…

ENGİN ZORLA GÖNDERİLİRKEN NEREDEYDİLER

Hocayla alakalı değil ki.. Trabzonspor'un bir taraftarı var. Kulübün asıl salip odur. Her kulübün asıl sahibi taraftardır. Kulüpleri var eden taraftardır. Bizler futbolcular, kulüp yöneticileri, gelip geçiciyiz. Trabzonspor taraftarı bana ne zaman sahip çıktı. Urfa'da Türkiye Kupasını kazandık. Omuzlardayız. Trabzonspor taraftarı sevmiş olabilir. Engin'i, bu kulüp kadro dışı bıraktı, ama Engin zorla Galatasaray'a gönderilirken neredeydi? ” İfadelerini kullandı.

ALMAN MİLLİ TAKIMI TEKLİF ETTİ

Engin, “Ben Almanya'da doğumluyum. Ana 16 yaşında profesyonel olduğumda Alman milli takımını teklif ettiler. Gel Alman vatandaşlığına geç hoca seni çağırıyor. Ben ne yaptım. Oynayacaksam Türk milli takımı için oynarım öbür türlü milli takımda oynamam. Bunu diyorum Türkiye'ye geliyorum bakıyorum işler hiç de öyle değilmiş. 2. Sınıf muamelesi görüyoruz” dedi.