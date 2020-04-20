Emre Belözoğlu Fenerbahçe’deki geleceği hakkında konuştu

Sezon başında Medipol Başakşehir’den ayrılarak Fenerbahçe’ye imza atan 39 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu, teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli takıma hizmet etmeye devam etmek istediğini söyledi. Fanatik’e konuşan Emre Belözoğlu, “Sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor” ifadelerini kullandı.

Yönetimden corona virüsü krizi nedeniyle maaş indirimi talebi gelip gelmediğine de açıklık getiren Fenerbahçe Kaptanı “Bu konuda ne biz bir teklif götürdük ne de yönetim kanadı bize bu teklifi sundu” dedi.

Gelecek sezon Avrupa’da mücadele etmeyi hedeflediklerini belirten Emre Belözoğlu “Başkanımız Ali Koç ile bu sezon neler yapıp, yapamayacağımızı sürekli konuşuyoruz. Yönetimin şu anda tek isteği her şeyin normale dönmesi” şeklinde konuştu.