Dünya, balkonlar arası tenis maçını konuşuyor… 22 saniye, milyonlarca izlenme!

İtalya’da iki genç kadının, evlerinin terasında karşılıklı olarak oynadıkları tenis maçı karantina günlerinin en unutulmaz görüntüleri arasına girmeyi başardı.

İtalya’nın kuzeyindeki Liguria bölgesinde kaydedilen video görüntülerinde tenis oynayan kızların 22 saniyelik rallisi sadece ATP’nin resmi Twitter hesabında 8,7 milyon izlenme aldı. Söz konusu tweet ATP Tour hesabının tarihinde en çok izlenme alan paylaşımlardan biri olarak tarihe geçti.

The Guardian’a göre videonun kahramanlarından biri 13 yaşındaki Vittoria, diğeri ise 11 yaşındaki Carola.

‘Top aşağı düşerse ne yaparız’ diye düşünmeden harika vuruşlara imza atan ikilinin videosunu Stefanos Tsitsipas, Piers Morgan, Rex Chapman gibi isimler de paylaştı.

Just incredible to see

Liguria, Italy | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020