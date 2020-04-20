Beşiktaş idmanında neler yaşandı? Yarın tesislere gidecek 8 isim…

Süper Lig'in corona virüsü nedeniyle tatil edilmesinin ardından çalışmalarına bir çok sporcu gibi evden devam eden Beşiktaşlı futbolcular tesislere döndü. Hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtildi. Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları bugün itibari ile açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla yönetime iletildiği öğrenildi.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Siyah beyazlılarda bugün gerçekleştirilen antrenmanda Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba ve Umut Nayir gibi isimler kondisyoner Stefano Marrone ve yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

-Futbolcular evlerinde idman kıyafetlerini giyip ayrı ayrı özel araçlarıyla tesislere giriş yaptı.

-Soyunma odalarına giriş yasaklandı. Futbolcular ve 2 antrenör dışında hiçbir personel tesislere alınmadı.

-5 futbolcu çalışma yaparken teknik ekibin kontrolü altında birbirleriyle yaklaşmadı ve mesafe korundu.

-İdmanın ardından duşların kapalı olması nedeniyle arabalarına binen futbolcular, direkt evin yolunu tuttu.

YARIN İDMANA KİMLER ÇIKACAK?

Siyah beyazlı futbolcular her gün belirli gruplarla tesislerde idman yapabilecek. Önceden isimleri belirlenecek oyuncular küçük gruplara ayrılarak; sosyal mesafe kuralından taviz vermeden sahaya çıkıp çalışacaklar. Önlemler çerçevesinde tesislerdeki çalışan sayısı da minimumda tutulmaya özen gösteriliyor.

Beşiktaş’ta yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde idmana çıkacak isimler de belli oldu: Tyler Boyd, Necip Uysal, Caner Erkin, Güven Yalçın, Gökhan Gönül.