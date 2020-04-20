Batuhan Karadeniz: ‘Fatih Terim biraz daha konuşsa ağlayacaktım’

TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor’da forma giyen Batuhan Karadeniz, Beşiktaş’ta başlayan ve A Milli Takım’a kadar giden yolda neler yaşadıklarını Goal’e anlattı.

Genç yaşta yıldızı parlayan ve Beşiktaş’ta A takıma yükselen 28 yaşındaki futbolcu, “Kendimi insanlara yanlış tanıtmam ve medyanın yanlış yönlendirmesi bazı şeylerde etkili oldu. Beşiktaş’ta 15 sene oynayı orada futbolu bırakmak istiyordum. Her şeyi çok erken yaşadığım için sıkıntı yaşadım. Çocukluğumu yaşayamadan adam oldum” diyerek erken gelen ilginin kurbanı olduğunu söyledi.

“TEK YANLIŞIM MİLLETİMİZE OLDU AMA…”

Kariyeri boyunca yanlışlar yaptığını itiraf eden Batuhan Karadeniz, “Ama ne takım arkadaşlarıma, ne de bir teknik direktörüme yanlış yaptım. Benim tek yanlışım milletimize oldu. Milli formayı uzun yıllar giyebilecek bir oyuncuydum. Bu hayatım boyunca en büyük pişmanlığım olacak. Ama hiçbir şey için geç değil. Tekrar başarabileceğime inandığım için son çırpınışları yapıyorum” dedi.

“AMATÖRLÜĞE BAKAR MISIN”

İspanya ekiplerinden Getafe’ye transferi sırasında yaşadıklarını anlatan tecrübeli isim, “Havalimanında avukat aradı, ‘Batuhan aynı sezonda 3 takımda oynayamazsın transfer iptal’ dedi. Eskişehirspor’da 20 dakika oynadığımı ben bile unutmuşum. Avukata ne yapacağımı sordum, ‘Evde oturursun artık’ dedi ve 6 ay evde oturdum. Amatörlüğe bakar mısın, bir de en iyi avukatlar ve menajerlerle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“TERİM BİRAZ DAHA KONUŞSA AĞLAYACAKTIM”

A Milli Takım’a çağırılmasıyla ilgili konuşan Karadeniz, “Bosna Hersek maçıydı, iyi de başlamıştık ama 24. dakikada omzum çıktı. Omzumu takmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Doktora, ‘Cengiz abi şu kolumu tak ben oynayacağım’ diyorum ama o da, ‘Nereye oynayacaksın oğlum!’ diyor. Milli formayı yakalamışım, oynamak istiyorum ama omzum yerine oturmadı. Büyük bir şanssızlıktı benim için. Okyanusu geçtim, derede boğuldum! Fatih hoca bana maçtan önce, ‘Ne yaparsan yap, ben seni bugün 90 dakika sahada tutacağım. Ben sana senin kendine inandığından daha çok inanıyorum’ demişti. O an çok duygulanmıştım, konuşma biraz daha uzasa ağlayacaktım” sözleriyle yaşadıkarını anlattı.

“KİMİ SEVDİYSEM HEP TERK EDİLDİM”

Kariyerinin dönüm noktası sorulan Karadeniz, son olarak yaşadığı şu olayı anlattı: “Bir menajerim vardı. Bana dedi ki, ‘PSV veya Ajax, birini seç gidiyoruz’. Ben ise Eskişehirspor’a gitmeyi tercih ettim. Böyle bir akıl var mı? Bu tercihi yapmamdaki sebep ise Eskişehirspor’da çok sevilmemdi. Futbolcu olmak isteyen arkadaşlara şunu öneririm, ‘Bir kulübü sevme, bağlanma.’ Ben kimi sevdiysem hep terk edildim. Futbolda duygusallığa hiç yer yok.”