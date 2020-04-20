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Sözcü

Arsenal’de yüzde 12.5 maaş kesintisi açıklandı!

İngiliz ekibi Arsenal, futbolcu ve teknik heyet maaşlarının yüzde 12.5 düşürülmesi için anlaştıklarını açıkladı.

20:44 -
Haberler Futbol
Arsenal’de yüzde 12.5 maaş kesintisi açıklandı!

Dünyayı saran corona virüs salgınından dolayı kulüpler maddi olarak zor günler geçiyor. Premier Lig takımlarından Arsenal de bu krizin etkilerini azaltmak için futbol takımındaki oyuncular ve teknik ekiplerde yer alan kişilerin ücretlerinde indireme gidildiğini açıkladı.

Arsenal’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekip çalışanlarının kulübe destek amacıyla indirimi kabul ettikleri duyuruldu. Buna göre maaşlarda yüzde 12.5 oranında indirim yapılacak.

Herkesin gönül olarak katıldığı ifade edilirken, zor bir dönemde böyle bir şey yaptıkları için futbolculara ve teknik heyetteki çalışanlara teşekkür edildi.

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Son güncelleme: 20:45 20.04.2020