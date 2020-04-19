Yok artık! Karısını aldattığı sevgilisini de aldatmış

Unai Emery… Özellikle Sevilla takımının başındayken kazandığı başarılar, onun Premier Lig’in güçlü takımlarından Arsenal’in başına kadar getirmişti. Emery’nin Arsenal macerası kısa sürerken, dünyaca ünlü teknik adamın bunun için sevgilisini suçladığı ortaya atılmıştı. Böylece evliyken bir de sevgilisi ortaya çıkan Emery’nin, aynı dönemde bir başka kadınla daha sevgili olduğu iddia edildi.

Brit Sacha Wright isimli kadının, Emery hakkında “Arsenal’den kovulmasından beni sorumlu tuttu. Bana ‘Beyaz cadı’ diyerek kendisine uğursuzluk getirdiğimi söyledi. Sonra onu terk ettim” şeklindeki sözler, 46 yaşındaki teknik adamın evli olduğu dönemde İngiltere’de bir de sevgilisi olduğunu göstermişti.

Şimdi ise bir başka kadın ismi daha ortaya atıldı. Lucila Vila Segui isimli bir bar sahibinin, Emery ile yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu iddia edildi. Lucila Vila Segui’nin bir yakını, The Sun’a yaptığı açıklamada “Lucia, onunla tüm dünyayı dolaştı. Hep yanındaydı. Evli olmadıkları halde karı koca gibi yaşıyorlardı. Hala Emery ile birlikte… Bu biraz kafa karıştırıcı çünkü başka bir kadın da geçtiğimiz aya kadar onunla birlikte olduğunu söyledi” dedi.

Lucila Vila Segui’nin, Paris Saint Germain’i çalıştırdığı sırada Fransa’da Emery ile birlikte yaşadığı da belirtildi.

Konuşmasında “Emery eşinden ayrıldığından bu yana birlikteler” de diyen Lucila Vila Segui’nin yakını, ünlü teknik adamın, sevgililerine evli olduğunu söylemediği ya da ayrıldığını ifade ettiği şeklinde yorumlandı. Bu durum, Emery’nin evliyken karısını Lucila Vila Segui ile, onu ise Brit Sacha Wright ile aldattığını ortaya koydu.

İspanya'da 1998 yılında Luisa Fernandez ile evlenen Unai Emery'nin Lander adında bir oğlu var.