Yasa boğan haber! 27 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

Spor dünyası, henüz 27 yaşındaki bir rugbi sporcusunun ölümü ile sarsıldı. Avustralyalı sporcu Mitch Cronin, sakatlıktan sonra tekrar eski formuna kavuşmak için gittiği yüzme havuzunun avlusunda hayatını kaybetti.

Mitch Cronin’in, geçirdiği kalp krizi sonrası öldüğü tahmin ediliyor.

Avustralyalı sporcunun menajeri Paul Hogan, Mitch Cronin’in ölüm haberini doğrularken “Bu çok trajik bir ölüm… Takım arkadaşlarını, antrenörlerini ve beni şoke eden bir haber! Muhteşem bir gençti… Tüm kalbimle ailesinin yanında olduğumu bilmelerini isterim. Mahvolmuş durumdayız” dedi.

Rugby league player Mitch Cronin dies in his Brisbane backyard pool in training accident https://t.co/Nu0XvCCfZ4

— The Guardian (@guardian) April 18, 2020