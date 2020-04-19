Roma’da futbolculardan örnek hareket! 4 aylık maaşı bıraktılar…

Corona virüsün derinden sarstığı İtalya’da ekonomik krizle boğuşan futbol kulüplerinden Roma önemli bir açıklama yaptı. Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in de forma giydiği dev kulüp tüm futbolcuların, teknik heyet ve personelinin 4 aylık maaşlarından gönüllü olarak vazgeçtiklerini açıkladı.

Avrupa’nın köklü kulüplerinden biri olan Roma’da alınan bu örnek karar corona virüsü salgını nedeniyle çıkmaza giren kulüpler için de örnek bir hareket olarak yorumlandı.

‘VAZGEÇMEK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDULAR’

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ”A takım oyuncuları, teknik direktörü Paulo Fonseca ve personeli, corona virüsü salgınından bu yana futbol dünyasını sarsan ekonomik krizde kulübün geçirdiği döneme yardımcı olmak için bu sezon dört aylık maaşlarından vazgeçmek için gönüllü oldu” ifadeleri yer aldı.

Roma CEO’su Guido Fienga da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Roma’da birlik hakkında her zaman konuşuyoruz. Sezonun geri kalanında maaşlarından vazgeçen oyuncular, teknik direktör ve personel, hep birlikte bunun içinde olduğumuzu kanıtladık” dedi.