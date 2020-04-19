İzmir’de örnek tablo

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge, kulüplerinde salgın sürecinde alınan tedbirler ve yaşanan son gelişmeleri sokağa çıkma yasağında evlerinden katıldıkları canlı yayında aktarırken, dostluk mesajları da vermeyi ihmal etmedi. Esprili bir şekilde birbirlerine takılan kulüp yöneticileri, İzmir derbilerini önümüzdeki yıllarda Süper Lig’de sürdürmeyi diledi.

Buluşmada ilk sözü alan Talat Papatya, futbolu çok özlediklerini söyledi. Papatya, “En son Spor Bakanlığı, Kulüpler Birliği Vakfı ve Futbol Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde mayıs ayının ilk haftalarından antrenmanlar başlayacak. Öngörü olarak da haziran başı ya da ortası gibi maçların oynanması dile getirildi. Umarım bu öngörü gerçekleşir. Veriler günbegün iyiye gidiyor. Bilinmeyenle mücadele ediyoruz. Galibiyetlerimizi, mağlubiyetlerimizi, beraberliklerimizi, özledik; asıl birlikteliğimizi özledik. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Çok şükür bizim tüm testlerimiz negatif çıktı” dedi.

Barış Orhunbilge, salgın ülkemizde görülür görülmez futbol akademisinde ve spor okullarında eğitim gören öğrenciler ile A takımdaki futbolcuları evlerine gönderdiklerini söyledi. Orhunbilge, “Bünyemizde 13 bin çocuğumuz, 135 spor okulumuz var. Onları tatil ettik. Akademimizde kalan 170 çocuğumuzu ailelerinin yanına gönderdik. Yerleşkelerimizde kalan gurbetçi oyuncuları evlerine gönderemedik” diye konuştu.

“Evdekal” sloganıyla oyunculara program verdiklerini belirten Özgür Ekmekçioğlu, “Bizim takımda da koronavirüsüe rastlanmadı. Hepsi çok titiz davranıyorlar. Biz de aynı özveride bulunuyoruz dezenfekte çalışmaları yapıyoruz bilgilerindiriyoruz” şeklinde konuştu.

Henüz ligler tatil edilmeden önce salgın nedeniyle tüm altyapı faaliyetlerini durdurup çalışanları evlerine gönderdiklerini söyleyen Turgay Büyükkarcı, spor ekonomisindeki sıkıntılara değindi. Büyükkarcı, “Kulüpler olarak ekonomik sıkıntaydık ve 300 yılda bir görünecek pandemi denk geldi. Tüm branşlardaki spocularımız evlerinde idman yapıyor. Kulüp psikoloğumuz var, diyetisyenlerimiz var. Çocuklarımızı spordan hem psikolojik hem de fiziksel olarak hazırlıyorlar” dedi. Karşıyaka olarak şanssız bir süreç yaşadıklarını dile getiren Büyükkarcı, “Futbolda Play-Off içindeydik, baskette lig ikincisiydik ve Avrupa’da kupaya doğru gidiyorduk. En önemli favorisiydik” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKARCI: EYLÜL’DE BAŞLASIN

Basketbolda Europe Cup’ın tamamen iptal edilmemesi için FIBA’yla 1 ay mücadele ettiklerini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Şimdi yeni sezon öncesine alınan Final Four’u İzmir’e almak için mücadele ediyoruz. Büyük ölçüde başaracağız. Şahsi fikrim liglerin eylül ayından önce başlamasını uygun görmüyorum. Sağlıktan önemli birşey yok. Pandeminin gösterdiği bir şey daha var, Türk sporunda ve dünya sporunda ödenen suni ücretler vardı. Belki bunu engelleyecek bu pandemi. Belki spor ekonomisi kendine gelecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

PAPATYA: LİGLER OYNANMAZSA KULÜPLER BATAR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın, “Ligler Eylül’de başlasın” görüşüne saygı duyduğunu ancak katılmadığını belirten Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, “Ben liglerin başlamasını isterken, kendi bilgime dayalı değil, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görüşüne göre karar bekliyorum. Liglerin oynanmama durumunda kulüpler batar. Sadece Türkiye’de değil Almanya’da, İngiltere’de, İspanya’da aynı sıkıntı var. Futbol piyasasında bir balon vardı. Ben bu pandemi sürecinden sonra o balonun patlayacağını ve piyasanın anlaşılabilir düzeye geleceğini düşünüyorum” dedi.

EKMEKÇİOĞLU: EYLÜL GEÇ OLUR

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, liglerin başlaması gecikirse Eylül’e kadar ne kadar dayanabileceklerini bilemediğini ifade etti. Ekmekçioğlu, “Bu işin bir mali tarafı var, organizasyon tarafı var, Türkiye’de bekleyen yabancı oyuncular var. Organizasyon anlamında Futbol Federasyonu’ndan karar bekliyoruz. Eylül bu anlamda geç olur. Taraftarsız maçlar hepimiz için üzücü ancak bir yandan da sonsuza kadar böyle gidemez. Bu olayı aşmamız gerekiyor. Gerek havaların iyileşmesi, gerek toplumun antikorlarının adapte olmasıyla sürecin aşılacağını düşünüyorum. Biz ülke olarak sağlık imkanları konusunda daha öndeyiz. Genç nüfusumuz yüksek. Hükümetimize güveniyoruz. En doğru karar verilecektir” diye konuştu.

ORHUNBİLGE: ALTYAPI ÖNEM KAZANMALI

Kulüp politikası gereği yabancı oyuncu oynatmayıp altyapıdan yetiştirdiği gençlerine daha çok şans veren Altınordu’da CEO Barış Orhunbilge ise pandemi sürecinin kulüplerin öze dönmesi için fırsat oluşturabileceğini söyledi. Orhunbilge, “Daha çok altyapıya yatırım yapılabileceği, daha pozitif bir süreç olabilir. Ülkemizde Avrupa’nın hiçbir ülkesinde olmayan statlar yapıldı. Tesisler hazır, artık insana dayalı yatırım yapma zamanı. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Keşke her kulüp özkaynak sistemine dönse ve ülkenin bu anlamda kazanımı olsa” cümlelerini kurdu.

65 YAŞ TAKILMASI

Altay Başkan Özgür Ekmekçioğlu, canlı yayında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a esprili bir gönderme yaptı. Ekmekçioğlu, yayına katılan kırmızı-lacivertli kulübün CEO’su Barış Orhunbilge’ye Başkan Özkan’ın 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına takılıp takılmadığını sordu. Orhunbilge de soruya zaten tedbir olarak evde kaldıklarını söyleyerek yanıt verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir’de kulüpler arasındaki dostluk ortamı ve tatlı rekabetin örnek olması gerektiğini söyledi.