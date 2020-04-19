İşte Süper Lig için acil eylem planı! Futbolu yeniden başlatacak kararlar…

Süper Lig’in altındaki liglerle ilgili belirsizlik ise devam ediyor. TFF’nin bu liglerdeki maç yoğunluğuna çare aradığı belirtiliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi ve Bakanlığın, Süper Lig ile ilgili kararı, basketbol ve voleybol ligleri için de örnek olabilir.