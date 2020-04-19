Fenerbahçe sahaya iniyor! Sosyal mesafeli antrenman…

Liglere 19 Mart'ta ara verilmesinden bu yana beklemeye geçen futbol dünyası hareketleniyor. Sahaya inme kararı alan ilk büyük kulüp Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki salı günü Samandıra'da yaklaşık 1 ay sonra ilk antrenmanını yapmayı planlıyor. Geçen süreçte evlerde çalışan futbolcular, gruplar halinde bir araya gelecek. Antrenmanlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

HERKESE YENİ TEST

Antrenmanda taktik çalışma yapılmayacak, ikili mücadele içeren çalışmalardan uzak durulacak. Genellikle top ve pas çalışmaları yapılacak. Dayanıklılık artırıcı idmanlara ağırlık verilecek. Antrenman öncesi ve sonrası, tesislerde dezenfektasyon işlemleri uygulanacak. Çalışmalardan önce tüm takım bir kez daha testten geçirilecek.