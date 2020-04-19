Corona tedavisindeki ünlü dövüşçüden hastanede skandal!

Dünyaca ünlü karma dövüşçüsü Jusuf Hajrovic, corona virüsü tedavisi nedeniyle Sırbaistan’ın Novi Pazar şehrinde hastanede tutuluyor. Burada formunu korumak isteyen Jusuf Hajrovic, çalışmalarını hastaların yattığı yataklarla yapıyor.
Antrenman olarak iki hastanın yer aldığı yatağı kullanan Jusuf Hajrovic’e tepki yağdı. Hastalar içindeyken yatakları kaldırıp indiren Jusuf Hajrovic’in skandal hareketi, sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşılan videoda, hastalardan bir tanesinin daha fazla dayanamayarak “Hemşire!” diye bağırdığı duyuldu.
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Iako boluje od Korone u državnom karantinu, naš borac i domaćin Jusuf Hajrović ne prestaje sa pripremama za Megdan u njegovom gradu. Jusuf uskoro pobeđuje koronu nokautom, a nakon te pobede ga gledate u vašem gradu! Ps. I ova pobeda će se upisati na sherdog . #megdan7 #novipazar #covid_19 #coronavirus #megdan #megdanfighting
Ayrıca paylaşıma “Corona virüsü nedeniyle karantinada olmasına rağmen dövüşçümüz Jusuf Hajrovic çalışmalarını sürdürüyor. Jusuf Hajrovic yakın zamanda corona virüsünü de nakavt edecek. Daha sonra onu ringlerde seyredebileceksiniz” ifadelerine yer verildi.