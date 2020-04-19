Corona tedavisindeki ünlü dövüşçüden hastanede skandal!

Dünyaca ünlü karma dövüşçüsü Jusuf Hajrovic, corona virüsü tedavisi nedeniyle Sırbaistan’ın Novi Pazar şehrinde hastanede tutuluyor. Burada formunu korumak isteyen Jusuf Hajrovic, çalışmalarını hastaların yattığı yataklarla yapıyor.

Antrenman olarak iki hastanın yer aldığı yatağı kullanan Jusuf Hajrovic’e tepki yağdı. Hastalar içindeyken yatakları kaldırıp indiren Jusuf Hajrovic’in skandal hareketi, sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, hastalardan bir tanesinin daha fazla dayanamayarak “Hemşire!” diye bağırdığı duyuldu.

Ayrıca paylaşıma “Corona virüsü nedeniyle karantinada olmasına rağmen dövüşçümüz Jusuf Hajrovic çalışmalarını sürdürüyor. Jusuf Hajrovic yakın zamanda corona virüsünü de nakavt edecek. Daha sonra onu ringlerde seyredebileceksiniz” ifadelerine yer verildi.