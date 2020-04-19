Abdurrahim Albayrak: Fatih hocaya çok üzüldüm! Amatör branşları kapatmamız lazım

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. Eşi ve oğlu ile birlikte corona virüsüne yakalanıp, hastanede tedavi gören ve 31 Mart’ta taburcu olan Albayrak, yaşadıklarını anlattı. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Fatih Terim’e kendisinin bulaştırdığını düşünerek çok üzüldüğünü belirtip, Galatasaray’ın amatör branşlarda alması gereken keskin kararın da ‘belli süre kapatma’ olduğunu ifade etti.

İşte Albayrak’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar;

– Şirkete gittiğimde çok bitkin oluyordum. Ateşim 37-38 civarı oluyordu. Bitkin bir vaziyetteydim. Çok acı çekiyordum. Tomografi çekildik. Ciğerlerimizin çok kötü olduğunu söylediler. Sizi bırakamayız dediler. Eşim ağlamaya başladı. Odaya yatırıldık. Kuş kafesi gibi. Aklınıza gelebilecek her şey geliyor o günlerde. Kimsenin moralini bozmak istemem ama o anda şerit geçiyor aklınızda. Belli bir hastalıktan yatarsınız ama bunun ne olduğu belli değil. Allah insanlarımızı korusun.

– Hastane odasından sahili görüyorduk. İnsanlar dolaşıyordu, sigara içiyorlardı. Yapmayın rica ediyorum. Bu hastalık çok kötü. Ben hayatımda hiç sigara içmedim. İnsanlarımıza sigara içmeyin diyorum.

“KENDİMİ AFFETMEZDİM”

– Fatih Hoca ile sürekli konuşuyoruz. Hayat devam ediyor. Ligler başlayacak. Ben hastanedeyken onun da hastaneye yattığını biliyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. Acaba duygusu çok kötü. Acaba benden mi geçti? O vebal çok ağır. Fatih hocam zaten hastanede. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Mesut Yılmaz’ın da zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim.

– Havalimanı alanında çok dolaştım ben. O bölgede çalışan arkadaşlarımızla çay içip yemek yemişliğim vardır. Biliyorsunuz ben insanlara sarılıp öpmeyi çok severim. Bundan sonra nasıl bunu frenleyeceğimi bilmiyorum.

– Ezeli rekabet ama her zaman ebedi dostluk. Bu hastalık döneminde çok şey öğrendim. Göksel bey beni aradı geçmiş olsun dedi. Çok ağır geçirdi o da hastalığı. Ali Koç en az 10 kez aradı. Ahmet Ağaoğlu aynı şekilde. Ahmet Nur Çebi defalarca aradı.

“KAPIYA KİLİT VURURUZ”

– Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz.

– Hastalık boyunca 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım. Bir telefon geldi yine kızımdan. Oğlum Hikmet hastaneye gidiyor. Testi pozitif… Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. Gelinim ağlıyor. Neler yaşadım Allah’ım bilir. Anlatmaya dilim dönmüyor. Hiçbir baba bunu yaşamasın. Eski dünya, eski Türkiye olmayacak. Amerika yerle bir oldu görüyorsunuz. Herkes elini taşın altına koyacak. Bu paralar artık ödenemez. Sponsorlar çekiliyor. Gelirimiz yok şu anda. Yayıncı kuruluş da dünyada futbol durduğu için ödemeleri kesti. Bütün kulüpler bitmiş durumda.

– Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yakın dostumdur, onun sesinin aynısıyla biri aradı garibanlara yardım için erzak yardımı yapılacağını ve benim de bağış yapmamı istedi. Önemli bir rakam gönderdik ama dolandırıldığımızı daha sonra anladık.