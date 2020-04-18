Premier League’in yıldızları canlı yayında FIFA 20’de kozlarını paylaşacak!

Corona virüsü nedeniyle tüm spor organizasyonları durma noktasına gelirken espor dünyası ise adeta altın günlerini yaşıyor. Vaktini evde geçiren insanlar yeni hobilere, televizyona, internete yönelirken elbette bilgisayar ve konsol oyunlarına da yönelmekte.

Spor dünyası da esporla bu dönemde yakın temas halinde. Formula 1 pilotları yarış simülasyonlarını bir nevi antrenman aracı olarak kullanırken futbolcular da kozlarını FIFA 20 veya PES 2020 gibi oyunlarda paylaşıyor. Son olarak Premier League oyuncuları da bir turnuva ile bir araya gelecek. ePremier League Invitational adlı turnuvada futbolcular FIFA 20 yeteneklerini test edecek, toplanan gelirler ise NHS’e (Ulusal Sağlık Servisi) bağışlanacak.

ePremier League Invitational’a Manchester City’den Raheem Sterling, Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold, Wolverhampton Wanderers’tan Diogo Jota ve Crystal Palace’tan Wilfried Zaha katılacağını açıkladı. Şu ana kadar bu isimler açıklamada bulunurken farklı takımlardan farklı yıldız oyuncuların da listeye eklenmesi bekleniyor.

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20-25 Nisan arası yapılacak organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Premier League CEO’su Richard Masters, “Lig, kulüpler ve oyuncular topluluklara ve NHS’e değerli bir destekte bulunuyor. Bununla birlikte taraftarları eğlendirmenin bir yolunu bulmak zorunda olduğumuzun da farkındayız ve ePremier League turnuvası için güçlü bir kadro oluşturduğumuz için de heyecanlıyız” dedi.

Maçlar canlı izlenebilecek…

Ödül miktarı Premier League oyuncularının NHS’e destek amacıyla oluşturduğu #PlayersTogether inisiyatifine bağışlanacak. Taraftarlar maçları Premier League’in resmi internet sitesinden ve uygulamasından, YouTube’dan, Facebook’tan ve Twitter’dan canlı izleyebilecek. Öte yandan yarı final ve final maçları Sky Sports’tan naklen yayınlanacak.

Masters son olarak “FIFA 20’nin oyuncular arasında ne kadar popüler olduğunu biliyoruz ve ben de kimin ePL Invitational’da zafere ulaşacağını görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Pazartesi günü yapılacak kura çekiminden önce turnuvaya katılan tüm oyuncular belirlenmiş olacak.