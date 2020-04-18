Novak Djokovic ve Andy Murray’den samimi sohbet: ‘Nadal ile oynamak bir gladyatörle karşılaşmak gibi…’

Corona virüsü nedeniyle tüm spor organizasyonları olduğu gibi teniste de sezon durdu. Tenisseverler karşılaşmaları özlerken hayranı oldukları sporcuları da izlemeyi hasretle bekliyorlar.

Bu özlemin de etkisiyle Novak Djokovic ve Andy Murray’yi Instagram’da bir araya getiren canlı yayın 20 binin üzerinde sporsever tarafından takip edildi. İkili evlerinin salonunda samimi bir sohbette bulunurken karşı karşıya geldikleri 36 maçı, zaferlerini, en acı veren mağlubiyetlerini ve sahip olmak istedikleri özellikleri masaya yatırdı.

Murray en acı veren mağlubiyeti olarak 2016’da Fransa Açık finalinde Novak Djokovic’e yenildiği maçı gösterdi. İlk seti 6-3 alan Murray, diğer setleri 6-1, 6-2 ve 6-4 kaybederek karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Fransa Açık’ı kazanamayan aynı zamanda Avustralya Açık’ta da 5 final kaybeden Murray o maçı, “Yani elbette Avustralya Açık’ı veya Fransa Açık’ı kazanmak isterdim ama meydan okuma noktasında kariyerimde toprak kort beni hep zorlayan bir zemin olmuştu bu yüzden o maçı kazanmak en büyük başarım olacaktı” sözleriyle anlattı.

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Djokovic de Andy Murray ile karşılaştığı bir maça değinirken genel olarak olimpiyat oyunlarındaki performanslarını acı veren mağlubiyetler rafına koydu. Pekin 2008’de Rafael Nadal’a, Londra 2012’de ise Andy Murray’ye yarı finalde kaybeden Sırp tenisçi Rio 2016’da ise ilk turda Juan Martin del Potro’ya kaybetmişti. 17 Grand Slam zaferi bulunan Djokovic’in olimpiyat altını bulunmuyor. Murray ise 2012’de ve 2016’da altın madalyaya ulaşmıştı.

Djokovic’in olimpiyat kabusu…

Dünya 1 numarası olimpiyat oyunlarındaki o maçları şöyle anlattı: “Belki Londra’da seninle oynadığımız maç veya Pekin’de Rafa Nadal’a karşı olan maç en acıtan yenilgilerdi. Rio’da çok iyi hissediyordum ama maçtan iki gün önce bileğimde bir sorun hissettim. Acıtmaya başlamıştı. Bahane değil elbette, iğne olmuştum ama en iyi seviyemde olamadığım için ve turnuvada ilerleyemediğim için çok üzüldüm. Sonucu değiştirebilsem Rio ve Londra’yı seçerdim.

Üç Grand Slam zaferi bulunan ve kariyerini etkileyen kalça ameliyatından sonra 2019’da kortlara dönen 32 yaşındaki Murray, geçmişe dönüp baktığında maçlarının, yenilgilerinin ve zaferlerinin tadını tam anlamıyla çıkaramamış olduğundan yakındı. İki oyuncu da birbirlerinin servis karşılamalarını takdir ederken Murray gibi 32 yaşındaki Djokovic “Sana karşı ilk servisimde kolay bir puan aldıysam set kazanmış gibi seviniyordum” dedi.

‘Isner ve Kyrgios’un servisleri’

İki isim de John Isner veya Nick Kyrgios’un servislerine sahip olmak isteyeceklerini dile getirdi. Murray, Nadal’ın ‘forehand’inin en zorlayıcı vuruş olduğunu ifade ederken, Djokovic ise bu alanda Roger Federer’i zirveye koydu.

İkili mental olarak en güçlü oyuncu olarak hiç tartışmasız bir şekilde Nadal’ı gösterdi. Djokovic “Korta bir gladyatörle karşılaşmak için çıkıyorsunuz sanki” dedi. Sırp raket tenisçi olmasaydı bilim insanı olmak isteyeceğini söylerken Murray ise bu soruya “Şimdi doktor olmak çok havalı olurdu çünkü böyle dönemlerde neyin önemli olduğunun farkına varıyorsunuz” yanıtını verdi.