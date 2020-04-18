Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor

Corona virüsü nedeniyle hayat durma noktasına gelirken teniste de sezon tamamen askıya alınmış durumda. Dünya tenisinin yıldız isimleri Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal, genç tenisçiler için bir fon oluşturmak için harekete geçiyor.

Konu hakkında sosyal medyada açıklamalarda bulunan Djokovic, “Birkaç gün önce Roger ve Rafa ile konuştum ve tenisin yakın geleceği hakkında bir görüşme yaptık. Gençlere nasıl yardım edebiliriz diye düşündük” dedi.

Djokovic “Dünya sıralamasında 250 ile bin arasında bulunan tenisçilerin federasyon desteği ya da sponsorları yok. Yalnız kalıyorlar ve bir mücadele içindeler. Ayrıca askıya alınan turnuvalardan ötürü gelirleri de düştü. Umarım 4-5 Milyon Dolarlık bir destek fonu ile onlara yardımda bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

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“Bu yıl başka bir turnuva gerçekleşmezse gelecek sezon Avustralya Açık’ın ödül paralarını bu fona aktarmayı düşünebiliriz” diyen Sırp raket, “Tenis ekosisteminin bir araya gelmesinden dolayı mutluyum. Herkes tenisin tabanının farkında. Sıralamada 250. sıranın altında yer alanlar aslında tenisin geleceğini oluşturuyorlar. Unutulmadıklarını göstermemiz lazım. Ayrıca genç oyunculara böylesi kriz dönemlerinde bile tenis ile yaşayabilecekleri mesajını vermemiz gerekiyor” diye konuştu.