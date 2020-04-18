NFL’in yıldız ismi Von Miller’ın corona virüsü testi pozitif çıktı: ‘Şoktayım…’

NFL’in yıldız savunmacılarından biri olan Von Miller’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Denver Broncos forması giyen ve 50. Super Bowl’da takımı ile zafere ulaşırken maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen 31 yaşındaki savunmacı, NBC’de Today Show’a konuştu ve test sonucunun kendisini şoke ettiğini açıkladı.

“Şoke oldum. Yaklaşık dört haftadır Denver’dayım. Evden muhtemelen dört kez çıktım ve dördünde de arabadan hiç inmedim” diyen Miller, en sıkı şekilde sosyal mesafe kurallarını uyguladığının da altını çizdi. Astım hastası olan Miller, başlarda hafif olan öksürüklerinin giderek ağırlaştığını ve astım ilacını kullanmasına rağmen durumunun düzelmemesi üzerine salı günü test yaptırdığını söyledi.

‘Gereken her şeyi yaptım…’

Sekiz kez Pro Bowl’a seçilen Miller, “Yapmam gereken her şeyi yaptığımı bilmek beni rahatlatıyor” dedi ve ekledi: “Evdeydim. Yaklaşık bir aydır evdeyim ve dediğim gibi evden çıktığımda da arabamdan hiç inmedim. Kimseyle temasta bulunmadım. Kardeşimle yiyecek almak için çıkmıştım. Tam anlamıyla ciddiye almıştım. Burada evimin orta yerinde vurdu beni.”

Von Miller, Los Angeles Rams oyuncusu Brian Allen’ın ardından corona virüsü testi pozitif çıkan ikinci oyuncu oldu. ESPN’in haberine göre çarşamba günü Los Angeles Chargers kulübünde bir kişinin testi pozitif çıkmış iki kişide de semptomlar gözlenmişti.

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New Orleans Saints başantrenörü Sean Payton ise testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı atlatmayı başarmıştı. Geçen sezon 16 maçın 15’ine çıkan ve 8 sack ile 20 quarterback teması kaydeden Miller, 2013’ten bu yana ligde ilk kez maç kaçırmıştı. Üç kez All-Pro’ya seçilen Miller’ın kariyerinde 106 sack ve 216 quarterback teması bulunuyor. 2011’de başlayan kariyerinde hep Broncos forması giyen ve ligin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Miller, 2015’te şampiyonluğa ulaştığı takımının formasını 135 maçta terletti.