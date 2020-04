İlk sanal WNBA Draft’ında Sabrina Ionescu 1 numaradan seçildi

Dün gece düzenlenen 2020 WNBA Draft’ında Oregon Üniversitesi’nden Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafından 1 numaradan seçildi.

Ayrıca daha önce açıklandığı gibi organizasyon, corona salgını kapsamında alınan önlemler sebebiyle görüntülü konuşmayla yani ‘sanal’ olarak düzenlenen ilk WNBA Draft’ı olarak tarihe geçti.

WNBA Başkanı Cathy Engelbert, Ionescu’nun seçimini online olarak açıkladı ve aynı şekilde canlı bağlantıyla 22 yaşındaki Ionescu’nun ilk duyguları soruldu. Elbette genç süper yıldız adayının ilk maçına ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyor. WNBA de pandemi sebebiyle askıya alınan spor ligleri arasında yer alıyor.

. @sabrina_i20 is excited and ready to get to work for the @nyliberty ! pic.twitter.com/DSUR5jaocd

Ionescu, Oregon’daki kariyerinde 2 bin sayı, bin ribaund ve bin asist sayılarına ulaşmış ve NCAA tarihinde bunu başaran ilk isim olmuştu. Başarılı kolej kariyeri sayesinde Amerika’daki ününü genç yaşta kuran Ionescu’nun tarihteki en önemli potansiyellerden biri olduğu söyleniyor.

Ionescu’nun takım arkadaşı Satou Sabally, Dallas Wings tarafından Draft’ın ikinci sırasında seçildi. Baylor Üniversitesi’nden Lauren Cox ise Indiana Fever tarafından üçüncü sırada seçildi.

Organizasyonda trajik helikopter kazasında Kobe Bryant ile birlikte hayatını kaybeden, biri Bryant’ın kızı olmak üzere, üç kız oyuncu Alyssa Altobelli, Gianna Bryant ve Payton Chester onurlandırıldı. Onursal seçimler olarak hayatını kaybeden üç oyuncu seçimlerdeki yerlerini aldı.

The WNBA pays tribute to the lives of Alyssa Altobelli, Gianna Bryant and Payton Chester by selecting them as honorary draftees in the #WNBADraft 2020. pic.twitter.com/AqpZnc4xfo

— WNBA (@WNBA) April 17, 2020