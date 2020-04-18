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Sözcü

Galatasaray’da Gomis-Eduardo planı! Falcao satılırsa…

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, Falcao'nun satılması halinde Gomis ve Al Hilal'den takım arkadaşı Eduardo'yu sarı kırmızılı ekibe getirebilir.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım
09:35 -
Haberler Futbol
Galatasaray’da Gomis-Eduardo planı! Falcao satılırsa…

Yeni sezonda kadro maliyetini düşürecek Galatasaray'ın yeni planı belli oldu. Cimbom, Falcao'yu iyi bir fiyata satarsa Bafetimbi Gomis'i takıma geri kazandırabilir.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Gomis'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den takım arkadaşı Carlos Eduardo da radarda.

Eduardo'nun da kontratı, Gomis gibi sezon sonu bitecek. Galatasaray, çok uygun maliyetli olması koşulu ile iki futbolcuyu yeni sezonda transfer etmeyi düşünüyor.

Eduardo ve Gomis | AFP

Fransız golcü Gomis, Cimbom'a gelmek için daha önce haber göndermişti. 30 yaşındaki 10 numara Eduardo ise menajerler tarafından daha önce de Galatasaray'a önerilmişti.

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