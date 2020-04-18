Fatih Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına sürpriz

Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti. Evlerinin pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, ‘Vaka var’ diyerek çağırılan sağlık çalışanları mahalleye girdiği sırada meşale yaktı ve tezahüratlar yaptı.

Vatandaşların aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı. Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı. Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek dakikalarca alkışladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, “Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evde kalacağız… Karagümrük halkı teşekkürler… 112 ve sağlık çalışanları her yerde. Allah’ın izni, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle Kovid-19’u defedeceğiz… Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sağlık çalışanları da çektikleri video ile kendilerine sürpriz yapan Karagümrük halkına teşekkür etti.