Danimarka temsilcisi Midtjylland’tan taraftarları için eşsiz maç izleme yöntemi

Danimarka Süper Ligi takımlarından Midtjylland, futbol müsabakalarının tekrar başlama ihtimalini göz önünde bulundurarak taraftarlarının maçları takip edebilmesi için eşsiz bir yöntem geliştirdi.

Oynanacak olası müsabakalarda stadyumlara seyirci alınması beklenmiyor. Bu noktadan yola çıkarak, Danimarkalı kulüp ‘drive in’ adını verdikleri sistemle 10 bin kişinin birbirlerine temas etmeden stadyum yakınında maç izlemesini sağlayacak.

Şu anda Danimarka Süper Ligi tamamen askıya alınmış durumda. Corona virüs salgını sebebiyle ligler başlatılsa dahi, Ağustos 2020’ye kadar taraftarların stadyumlara alınması beklenmiyor.

‘Drive in’ ile taraftarlar bu sorunu aşabilir. Stadyumun hemen dışındaki otoparka taraftarların araçlarıyla gelip kurulan dev ekranlar aracılığıyla oynanan maçı takip etmesi ön görülüyor. Bu yöntemle 2 bin aracın aynı anda maçı takip edebileceği söyleniyor.

MCH Arena’nın etrafına kurulacak dev ekranlardan maçı takip edecek seyirciler, radyo aracılığıyla da maç anlatımına erişebilecek.

Ligler geri döndüğünde hazır olacaklarını söyleyen Midtjylland kulübü pazarlama direktörü Preben Rokkjaer, “Maçlar başladığın maalesef taraftarlarımız stadyumlardaki yerlerini alamayacaklar. Bu yüzden onlar için en iyi maç izleme imkanını hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Midtjylland, corona salgını sebebiyle maçlar durdurulduğunda Danimarka Süper Ligi’nde 24. hafta sonunda 12 puan farkla lig lideri konumunda bulunuyordu.