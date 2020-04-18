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Alkışlar asırlık çınar Vefa Spor Kulübü’ne! Mahallelinin bakkal borçlarını ödediler

Türk futbolunun asırlık çınarlarından, İstanbul'un köklü kulübü Vefa Spor Kulübü, maddi durumu iyi olmayan mahalle sakinlerinin bakkal borçlarını ödedi.

19:17 -
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Türk futbolunun asırlık çınarlarından biri olan 1908’de kurulmuş Vefa Spor Kulübü, yurdumuzun ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde alkışlanacak bir harekete imza attı.

İstanbul’un en köklü kulüplerinden biri olan ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden Vefa Spor Kulübü, maddi durumu iyi olmayan mahalle sakinlerinin bakkal borçlarını kapattı.

1959-1963 ve 1965-1974 yılları arasında Süper Lig’de 14 sezon boyunca mücadele eden, TFF 1. Lig’de de 1964-1965 sezonunda şampiyonluk yaşayan Vefa Spor Kulübü, daha öncesinde İstanbul’un büyük kulüpleriyle İstanbul Ligi’nde kıran kırana mücadele vermişti.

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