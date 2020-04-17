Roger Federer açıkladı, 2020 Laver Cup bir sene ertelendi!

2020 Laver Cup, planlandığı tarih olan eylül ayında gerçekleştirilemeyecek. Fransa Açık’ın corona virüsü nedeniyle orijinal tarihi olan mayıs ayından 20 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasına alınmasıyla Grand Slam’le çakışacak olan Laver Cup’ın bu yıl yapılmayacağı Roger Federer tarafından açıklandı.

Turnuvanın ortak organizatörleri arasında yer alan Roger Federer açıklamasında “Laver Cup’ın bir sene öteleniyor olması bir talihsizlik ancak şu durumda endişe eden herkes için böyle olması daha doğruydu. Bu hayal kırıklığına rağmen, iyi haber şu ki TD Garden önümüzdeki sene hala organizasyona ev sahipliği yapıyor olacak ve ben de 2021 Laver Cup sayesinde ilk kez Boston’da oynamayı iple çekiyor olacağım” ifadelerini kullandı.

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‘Bir karar vermek durumunda kaldık’

Takım turnuvası olan ve Avrupa karması ile dünya karmasını bir araya getiren Laver Cup’ın dördüncüsü 24-26 Eylül 2021’de Boston’da TD Garden’da gerçekleşecek. Federer’in menajeri olan ve aynı zamanda organizatörler arasında yer alan Tony Godsick, 2020 için alınan biletlerin gelecek sene de geçerli olacağını ifade ederken erteleme kararı hakkında ise “Organizasyonumuz için bir karar vermek durumunda kaldık. Tutkulu taraftarlarımız Boston’da Laver Cup’ı izlemek için bir sene daha bekleyeceklerinden hayal kırıklığına uğrayacak biliyoruz ancak bu takvimde çakışmaları önlemek için yapılmış sorumlu bir hareketti” dedi.