NBA ve oyuncular maaş kesintisinde anlaşmaya vardı

NBA ve NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) maaş kesintisi konusunda bir anlaşmaya vardı. ESPN’in haberine göre taraflar 15 Mayıs’tan başlamak üzere maaşlarda yüzde 25 kesintiye gitme konusunda anlaştı.

ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski’nin haberine göre sezonun kalanı corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edilirse, oyuncu maaşlarının bir kısmını kesecek olan anlaşma, toplu iş sözleşmesinin “mücbir sebep” hükmünün oluşması halinde maaşın kademeli olarak azaltılmasına da izin verecek.

“Mücbir sebep” maddesi, NBA’e beklenmedik bir olayın ligi etkilemesi ve maçların oynanmasını engellemesi halinde oyunculara yapılan ödemede değişiklik yapma hakkı veriyor.

11 Mart’tan beri sezon askıda…

Corona virüsü salgını gibi bir pandemi, bu maddenin uygulanabilmesi için listelenen nedenlerden biri. 2019-2020 NBA sezonu, 11 Mart’tan bu yana Covid-19 nedeniyle askıda. Sezonun devam etmesi için belirlenmiş bir takvim henüz belli değil.