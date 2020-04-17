Mustafa Cengiz: ‘Lig tamamlanacak, aksi düşünülemez’

Türkiye’nin, dünyanın ve futbol çevrelerinin eve hapsolduğu dönemde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, SÖZCÜ'nün sorularını cevapladı.

Kulübün zaten yoğun olan temposunun iyice katlandığı şu günlerde, videokonferans toplantılarından başını kaldıramayan Cimbom'un patronu, okurlarımıza vakit ayırdı ve samimi açıklamalarda bulundu.

*İş programınız nasıl yapılıyor?

Bizim programımız her gün aynı yoğunlukta geçiyor. Sabah kalkıyorum akşama kadar da bazen bilgisayar başında, bazen telefonda çalışarak geçiyor. Virüs ile mücadelede en önemli konu insanlarla teması kesmek. Kimseyle görüşmüyorum. Devletimizin koyduğu kurallara harfiyen uymak zorundayız. Bunun dışında tabii ki bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Bunun için de beslenmemize ve uykumuza dikkat etmeliyiz.

*Yöneticiler ve hocanızın corona virüse yakalanınca neler düşündünüz?

“İlk önce Abdurrahim (Albayrak) Bey'in testi pozitif çıkmıştı. Sonra hocamızda (Fatih Terim) da bu hastalık tespit edilince Yusuf (Günay) Bey ve ben de test yaptırdık. Yusuf Bey'in herhangi bir semptomu da yoktu ama pozitif çıktı. Benim testim negatif geldi. Hepsi için çok üzüldük tabii. Ama bizim o dönemdeki tek tesellimiz durumlarının ağır olmamasıydı. Çok şükür ki hepsi tedavilerini tamamladılar ve artık çok iyiler. Benim kitabımda umutsuzluğa düşmek diye bir şey yoktur. ‘Allah'tan hayırlısı' diye düşünürüm”

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*Futbolun ya da sporun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

“Ben bugünleri en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Yapmamız gereken yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek. Teması minimuma indirip devletimizin söylemlerini bekleyeceğiz. Ne zamanki ‘Artık her şey normale döndü, çıkın oynayın' derler, biz planlanan zamanda hazır olmak durumundayız. Daha sekiz haftası oynanacak bir ligimiz var. Bir şekilde zamanı geldiğinde bu maçları oynayıp ligi tamamlamak zorundayız, aksi düşünülemez.”

*Ekonomik olarak nasıl tedbirler alacaksınız?

“Kulüpler Birliği'yle toplantılar yaptık. Bu krizden etkileneceğiz. Her kulüp kendi ekonomik durumuna göre kendi kararını alacaktır. Bu şartlar altında herkese bazı fedakârlıklar düşüyor.”

*Avrupa’nın en önde gelen kulüplerinden birini, evden yönetiyorsunuz. Bunun zorlukları nelerdir?

“Doğrusunu söylemek gerekirse bu şekilde zor oluyor. Daha çok yoruluyorum. Hayatımıza videokonferans gibi farklı iletişim araçları girdi. Toplantılarımızı bu şekilde yapıyoruz. Başlarda yadırgamıştık ama yavaş yavaş alıştık. Yine de yüz yüze iletişim gibi olmuyor. Normal bir toplantı insanı bir yoruyorsa bu şekilde üç yoruluyorsun. Kulüpte olduğundan çok daha fazla yoruluyoruz sanırım. Ama bu süreçte kendimiz kadar çevremizi de korumak hepimizin görevi. O yüzden de evde kalmak zorundayız.”