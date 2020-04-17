Jovic’in başı büyük belada! 3 yıla kadar hapis cezası…

Real Madrid’in Sırp yıldızı Luka Jovic’in başı büyük belada… Karantinayı delerek sevgilisinin doğum gününü kutlamak için ülkesi Sırbistan’a giden Jovic hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Real Madrid’in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins’in corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle futbol takımının da karantinaya alındığı günlerde kuralı ihlal eden Luka Jovic çok ağır bir ceza alacak.

Sırp basınında yer alan haberlere göre 22 yaşındaki Luka Jovic’in Sırbistan ceza kanununun 248. maddesi uyarınca 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Karara gerekçe olarak İspanya’dan özel uçakla ayrılan Jovic’in Sırbistan’a gittikten sonra 14 günlük karantina kurallarını ihlal etmesi gösteriliyor.

Sırbistan’a indikten sonra corona virüsü testi yaptıran ve ev karantinasında olacağını belirten evraklar imzalayan futbolcunun sevgilisi ile birlikte dışarıya doğum günü kutlamasına çıkması büyük tepkilere neden olmuştu.

Sırbistan Emniyeti, Jovic’in Belgrad’daki doğum günü kutlamasına katıldığını belirtirken, “Aptalca bir şey yaptı. Tüm uyarılara rağmen Sırbistan’a dönmüş olması skandal” açıklamasını yapmıştı.