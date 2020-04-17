Flaş iddia! Golden State Warriors, Stephen Curry ve Klay Thompson’ı neredeyse gönderiyordu!

ABD’li yazar Ethan Strauss’un yeni kitabı The Victory Machine, NBA’de yakın döneme damga vuran Golden State Warriors ve takımın dominant dış silahları Splash Brothers yani Stephen Curry ve Klay Thompson’ınn zaferlerle dolu yıllara gidişindeki çarpıcı detayları aktarıyor.

Şu an parıltılı bir şekilde tarihe miras kalan ve sundukları görkemli basketbol ile yeni bir oyunun manifestosunu ortaya koyan Warriors’ın 2011’de Thompson ve Curry’yi takas etmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.

Kitaptaki ifadelere göre 2011 yılında takımı New Orleans Hornets’ten (şimdi New Orleans Pelicans) ayrılmak isteyen Chris Paul takas talep ederken Hornets yönetimi Thompson ve Curry karşılığında Warriors’a yıldız oyun kurucuyu teklif etti. Warriors cephesi bu teklifi kabul ederken Paul, Golden State’te oynamak istemediği için takas suya düştü.

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Adı verilmeyen bir genel menajerin ifadelerine göre bu pek çok farklı tekliften yalnızca biri. “Warriors bilmeden o kadar şanslı bir şekilde Steph ve Klay’i büyük yıldız isimlerle takas edemedi ki…” diyen GM “Pek çok takım denedi ama başaramadı” ifadelerini kullandı.

O yaz Paul, Los Angeles Clippers’ın yolunu tutarken Hornets ise Anthony Davis’i draft etmişti. 2011 yazında ayrıca ABD’de farklı haber kaynaklarında yer alan iddialara göre Warriors, Kevin Love’ı takıma katmak için Thompson’ı takasta sunmuştu ancak bu çaba da başarısız olmuştu.

Curry, 2012’de sözleşmesini dört yıllık 44 milyon Dolar değerinde bir kontratla uzatırken 2015, 2017 ve 2018’de NBA’de şampiyonluğa ulaştı.