Evde kal, geride kalma!

Dünya corona virüsü ile boğuşurken pandemi, bütün sektörler gibi dünya sporunu da vurdu. Neredeyse tüm spor dallarını etkileyen virüs, sporcuları da evlerine hapsetti. Ertelenen ligler, müsabakalar ve organizasyonlarla birlikte bu ‘şölenlerin' ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Merak edilen başka bir durum ise ertelenen veya iptal edilen organizasyonlar sonrası sporcuların neler yapacağı. Antrenmanın yanı sıra, psikoloji ve beslenmenin önemine dikkat çekilirken SÖZCÜ olarak konuyu uzmanlarına sorduk.

Diyetisyen Neslişah Özcan: Sporcular için antrenman bilimi ne kadar önemliyse beslenme de aynı ağırlıkta kayda değerdir. Ana öğünlerin yanı sıra ara öğünlerle de beslenme desteklenmelidir. Bağışıklık için özellikle A ve C vitamininden zengin besinler 2 öğün sofrada bulunmalıdır. Bu sebzelere havuç, portakal, kivi ve brokoli gibilerini örnek verebiliriz. Enerjisi yüksek olan tahıl gruplarımız sporculara bu dönemde enerji kaybı yaşamamaları için yardımcı olacak bir gruptur. Günlük enerjilerinin çeyreğini tahıllardan sağlayabilirler. Sporcuların en çok sevdiği ve tükettiği gevrekler ise birer ara öğün seçeneği olabilir. Kas kaybı yaşamamaları için ise dikkat edecekleri en önemli grup protein grubudur.

Spor psikoloğu Prof. Dr. Hakan Kolayiş: Bu dönemde ihtiyacımız olan ve geliştirmemiz gereken şey zihinsel dayanıklılık. Pozitif kapasitemizi sonuna kadar geliştirmeli ve kullanmalıyız. Olumsuz durumu kabul edin: Bu süre zarfında birçok endişe verici düşüncenin ve duyguların ortaya çıkacağını bilmek ve onları uzaklaştırmak veya onlardan kaçmak yerine kabul etmek önemlidir. Yeni yaşam rutinleri yaratın. Dikkat dağıtıcı ve sizi durağanlaştırıcı aktivitelerden öte amacınıza ve hedeflerinize hizmet eden aktiviteler yaratın. Yalnız kalmayın. Teknolojiyi kullanarak arkadaşlarınızla görüntülü antrenmanlar yapın. Baskıyı lehinize çevirin. Birçok sporcu için bu durum olumsuz bir baskı yaratırken siz bu süreyi yeni fırsatlar olarak değerlendirin. Bol bol zihinsel antrenman yapın. İyi olduğunuz maçları izleyin. Performansınız için önemli kriterleri belirleyin ve nları sürekli zihninizde canlandırarak geliştirin

DEVAMLILIK ÖNEMLİ

Bireysel performans antrenörü Taylan Yaşin: Doğanın bize verdiği en basit şeyden yola çıkarsak, kendi vücut ağırlığımızla onlarca şey yapabiliriz: İp atlamak, bisiklet çevirmek, kürek vs… Profesyonel sporcuların ise kendi evlerine küçük salon kurmaları oldukça kolay. 10 bin saat kuralı denen bir şey vardır. Hangi işi yapıyorsanız yapın, o işle ilgili 10 bin saat çalışırsanız sizi kimse mağlup edemez. Kas kaybından başlayarak, psikolojik ve fiziksel performansın düşmesi, motorik özelliklerin yavaşlaması, koordinasyon eksikliği ve aerop ortamın azalmasıyla, doğuştan gelen yeteneklerden bile uzaklaşma gibi sonuçlar doğurabilir. Fakat iyi bir profesyonelin en belirgin özelliğinin kriz yönetme süreci olduğunu düşünürsek, mental açıdan kendini hazırlayıp, düzenli beslenme alışkanlığını bozmayarak bu dönemi en az kayıpla, belki de üstüne bile koyarak atlatma olasılığı yüksektir. En basit anatomi deyimiyle; kullanılmayan organ zamanla küçülür ve yok olur. Burada sporcunun gayretiyle, ekstra çalışmak ve mümkün olduğunca antrenman devamlılığı, bu sorunu en az kayıpla atlatmaya yardımcı olacak.